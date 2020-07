Una jornada en los juzgados

En una temporada tan desastrosa como la del Deportivo no podía haber un final más rocambolesco. Espero que esto no haya acabado aquí porque, por muchos deméritos deportivos que hayamos hecho, y francamente hemos hecho las cosas muy mal, no se puede acabar con una situación tan fuera incluso de la normativa futbolística.

Por eso espero que a quien le corresponde, ya que lo hizo mal con la planificación deportiva, al menos ahora sepa defender al club en los despachos para que esto tenga el final justo, que sería el que la jornada se jugara como señala la norma. Pero creo que esta jornada se jugará en las instancias judiciales porque son demasiados intereses que no afectan solo al Deportivo, ya que pendientes de este partido están otras 21 plantillas de Segunda División.

Si hay que repetir esta jornada, hay muchos jugadores que ya están de vacaciones, mientras que hay equipos pendientes de jugar una fase u otra. Es una situación que se le ha ido de las manos a la Liga de Fútbol Profesional, que todo lo había hecho bien en la reanudación de la competición, de lo que nos habíamos cansado todos de felicitarla. Con la gestión del problema ocurrido el lunes, la ha fastidiado de una forma que anula todo lo que había hecho anteriormente.