Una solución anómala

Pienso que es muy difícil que la Liga eche atrás la jornada completa como propone el club, pero me parece paradójico que el Fuenlabrada pueda ser el más beneficiado de esta situación si gana el partido que está pendiente y se meta en el play off de ascenso cuando es el gran culpable de esta situación, ya que incluso podría darse el caso de que ascendiera a Primera División.

El Fuenlabrada tiene que pagar las consecuencias de su negligencia, ya que hay que pensar que viajar hasta A Coruña con jugadores que dieron positivo puede tratarse de un posible delito contra la salud pública.

Desconozco por qué, ahora que los equipos viajan con 25 jugadores, no se jugó con los que estaban disponibles. No sé si habría sido posible, pero así todos los equipos habrían estado en las mismas condiciones. Para Lugo y Albacete no habría sido lo mismo jugar con un resultado del Deportivo que podría haberles presionado.

La ampliación de la Liga a 24 equipos la próxima temporada y regularizar la competición al año siguiente sería una buena solución porque se supone que estaríamos en una situación normal con el Covid-19, de forma que ante una situación anómala se adoptaría una solución del mismo tipo, pero soy pesimista y pienso que se va a jugar el partido aplazado contra el Fuenlabrada.