Fernando Vázquez: "Me sigo considerando entrenador del Deportivo en Segunda División"

Fernando Vázquez aseguró esta mañana que se "sigue considerando entrenador del Deportivo en Segunda División". "El Deportivo está para mí en Segunda División", subrayó en una comparecencia en la que analizó todo lo ocurrido desde el lunes, cuando la aparición de un brote de coronavirus en la expedición del Fuenlabrada obligó a suspender el partido que se debía disputar en Riazor con la permanencia en juego para los blanquiazules.

Esa decisión, según Vázquez, supone una "vulneración" de los principios de igualdad de la competición y por ese motivo se mostró partidario de que el club aproveche todos los recursos a su disposición para hacer valer sus intereses. "La vulneración de la competición es clara y palpable. A eso nos agarramos hasta las últimas consecuencias", manifestó.

Las incógnitas que rodean todo lo ocurrido alrededor del viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña hicieron que Fernando Vázquez dejara varias preguntas en el aire. "¿Por qué no se aplaza la jornada y se espera a que el Fuenlabrada pueda competir? El mal menor se convirtió en un mal mayor", se cuestionó el técnico deportivista.

Vázquez, en ese sentido, censuró la actitud que ha mostrado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, desde que se suspendió el partido. "Es una actitud de cabezota, un poco. Si él piensa, porque es un hombre inteligente, tiene que reconocer lo que está pasando en Segunda División. Si esto hubiera ocurrido en Primera División y le hubiera pasado a Barça y Madrid, ¿qué hubieran decidido?", se preguntó Vázquez.

El entrenador deportivista también reclamó "empatía" a otros clubes para que piensen en lo que harían si se encontraran en la situación del conjunto coruñés. "Me parece un problema de Liga, de asociación de clubs. Me gustaría que todos se vieran en la situación del Deportivo para ver cómo reaccionarían. Entiendo que Albacete y Lugo no quieran repetir la jornada, yo también lo haría, pero deberían reconocer que hay una situación absurda. Imaginemos que los resultados fueran diferentes, ¿qué pasaría? Se trataría de tener empatía", reflexionaron.