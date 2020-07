Final condicionado sin noticias de Riazor

Nadie sabe cuál habría sido el desenlace de los partidos que los rivales directos del Deportivo disputaron el pasado lunes si llega a rodar el balón también en Riazor. Puede que tanto el Lugo como el Albacete acabaran ganando igualmente al Mirandés y el Cádiz, respectivamente, pero las condiciones en las que compitieron serían, a la fuerza, diferentes si el Dépor llega a estar también en liza. Emilio Viqueira, exfutbolista blanquiazul y exdirector deportivo del Lugo, coincide con José Ramón González y José Manuel Corral en que "si hubiera un gol del Dépor, las circunstancias serían totalmente diferentes para sus rivales". Los tres creen que si el equipo de Fernando Vázquez llega a competir y a adelantarse en el marcador en su partido, tanto Albacete como Lugo se sentirían más presionados.

"Te están avisando desde la banda de los otros resultados y siempre hay una influencia, mayor o menor", explica el exentrenador del Dépor José Manuel Corral. "Lógicamente sí que influye, por eso se ponen todos los encuentros a la misma hora. No se juega un partido, se juegan todos -argumenta el excapitán blanquiazul José Ramón-. El juego se mide en muchos aspectos: el resultado, el tiempo, los rivales... Quieras o no, la información llega a los jugadores y está claro que ahí el Dépor sale perdiendo y está en desventaja".

Viqueira considera que "repetir la jornada es imposible" y señala como una "buena solución" ampliar el número de equipos a 24 para dar cabida al conjunto coruñés y al Numancia: "Aplazar solo el partido de Riazor fue una decisión mala para el fútbol. Me duele personalmente porque si se consuma el descenso del Dépor, no sería justo. Evidentemente me alegro de que el Lugo se haya salvado, pero las circunstancias son muy complicadas. Si bajas a Segunda B tienes que bajar en el campo, como tus rivales".

José Manuel Corral, por su parte, hubiera sido partidario de aplazar la jornada y esperar "tres o cuatro días" para, más en frío, tomar una decisión más justa. "Ahora se ha generado una situación que es muy difícil de resolver", añade el exentrenador del Deportivo.