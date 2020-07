Los obstáculos para una liga de 24

El Deportivo tiene por delante un arduo trabajo para conseguir que la temporada que viene la cifra de equipos en Segunda División se amplíe a 24 y evitar así caerse del fútbol profesional. Tendrá que convencer a muchos en una especie de esfuerzo diplomático, porque los obstáculos son varios y pintan un escenario muy complicado para el club coruñés.

El principal escollo para la entidad deportivista es el Convenio de Coordinación firmado el verano pasado entre LaLiga y la Federación, vigente hasta 2024. Aunque en ese documento no se especifica la cifra de equipos en la categoría, ambos organismos deben coordinarse para fijarlo y es complicado que se muevan de los 22 actuales a pesar de la guerra declarada que mantienen desde que se inició la crisis del Fuenlabrada. En el convenio sí está establecida la cifra de ascensos y descensos entre Segunda A y Segunda B, cuatro en total.

Modificar el número de conjuntos participantes en el campeonato lleva aparejadas otros cambios sustanciales, como el reparto de los derechos televisivos o el diseño del calendario. Convencer tanto a los organismos como al resto de clubes de ampliar el torneo a 24 supone plantear alianzas, tender puentes y arrancar negociaciones más allá de las maniobras que el Deportivo se pueda reservar en otros ámbitos para hacer valer sus derechos después de lo ocurrido el lunes con la suspensión del partido contra el Fuenlabrada.

La entidad blanquiazul, no obstante, podría aprovecharse del terremoto que se vive en el fútbol español tras la decisión de aplazar ese encuentro decisivo tanto para la permanencia como para el play off pero no el resto de la jornada. Las consecuencias todavía no están claras del todo, pero ya existe un enfrentamiento abierto entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación, por un lado, con LaLiga. Las acusaciones contra Javier Tebas por permitir el viaje del Fuenlabrada y las posibles repercusiones legales que podría afrontar la organización que preside tras las denuncias planteadas por Ayuntamiento y Xunta abren una rendija para el Deportivo ante el que es su principal escollo.

Tebas no solo se opone a una liga de 24, sino también a que se repita la última jornada, tal y como plantea el Deportivo para que se respete el principio de igualdad en la competición. El presidente de LaLiga defendía incluso que el partido entre los coruñeses y el Fuenlabrada se disputase para así definir qué conjuntos disputan el play off de ascenso a Primera División, pero la aparición de nuevos contagios ayer en la expedición madrileña, convierte en prácticamente imposible esa posibilidad. Las pruebas practicadas a todos los miembros del equipo madrileño que permanecen confinados en su hotel de concentración arrojaron ayer seis nuevos positivos. El Fuenlabrada había adelantado cuatro y un resultado inconcluyente, pero el Sergas aumentó después la cifra. Tres de los casos confirmados correspondían a jugadores y el otro a un empleado, según indicó el club madrileño. En total, los positivos ascienden a 16 desde la aparición del primer contagiado el sábado de la semana pasada.