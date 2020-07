Vázquez lidera la petición de justicia

Fernando Vázquez no se considera entrenador de un equipo de Segunda División B. Por más que el lunes se consumase el fatal desenlace sin que ni siquiera se permitiera al Deportivo disputar su partido contra el Fuenlabrada, el técnico blanquiazul se resiste a dar por perdida la categoría porque, al igual que el club y la afición, cree que se vulneró el principio de igualdad en la competición. "Vengo para hacer constatar que me sigo considerando entrenador de Segunda División del Deportivo y que el Deportivo está y estará en Segunda", argumentó. "Es de justicia", proclamaría en línea con el eslogan que el club lanzó ayer dentro de la campaña para hacer valer sus derechos. En paralelo, la entidad continúa las maniobras con el objetivo de que se anulen las consecuencias del aplazamiento del encuentro contra el Extremadura. Ayer solicitó a la Federación que imponga medidas cautelares y paralice la competición hasta que se resuelvan los recursos que ha presentado. El Deportivo exigió que se repita la última jornada y también que el Fuenlabrada sea descendido por una falta grave. Fernando Vázquez repasó ayer todo lo ocurrido y los pasos que ha dado el club.

▶ Preguntas sin respuesta. "La explicación que debería dar el Señor Tebas es por qué en esa situación, una especie de dilema, o suspendemos todo o suspendemos solo el Dépor. Por qué en ese momento decidieron, bajo presión, suspender al Deportivo y seguir, cuál es la razón. Esa es la pregunta", indicó Vázquez sobre los interrogantes que rodean a la suspensión del partido. "No escuché esa explicación, no la han dado. A veces se toman decisiones basadas en razonamientos, esto no era un sí o no. No estamos en guerra, había tiempo para tomar la decisión. ¿Por qué no se aplaza? Creyeron que las consecuencias sería un mal menor, pero se ha convertido en un mal mayor", reflexionó.

▶ El papel de Javier Tebas. Fernando Vázquez se detuvo durante su intervención en la figura del presidente de LaLiga, muy cuestionado por la manera en la que actuó el organismo que dirige desde que se conoció el primer positivo en el Fuenlabrada. Vázquez le afeó su actitud y que no haya rectificado todavía una decisión que a su juicio se ha demostrado equivocada. "Se está manteniendo en sus trece, es una actitud cabezota. Si piensa, y lo hace porque es inteligente, tiene que reconocer lo que está pasando al fútbol en Segunda. Otra pregunta que me hago es que qué pasaría si Barcelona y Real Madrid estuviesen implicados. ¿Qué habrían decidido? Si se juegan la Liga en la última jornada y hay un problema con Barcelona o Madrid, ¿qué decisión tomarían? Habrían beneficiado a uno de los dos o suspendido todo. La respuesta es clara", manifestó el técnico deportivista.

▶ La falta de "empatía" de los rivales. Vázquez reclamó una respuesta conjunta por parte de los clubes a lo que le está ocurriendo al Deportivo en estos momentos y recomendó que el resto se pusieran en su lugar desde que LaLiga decidió la suspensión del partido. "Imagínate que Lugo y Albacete perdieran, ¿qué estaría pasando actualmente? Hay que tener un poco de empatía, ser un colectivo de verdad y no permitir que se organice desde un despacho, desde el poder", reclamó. "LaLiga está formada por clubes, no dirigida por una cabeza que está en un sillón y toma las decisiones que le salen de las narices. Imaginemos que los positivos estuviesen comunicados el fin de semana, los clubes hubiesen presionado a Tebas o habrían llegado a un acuerdo para no jugar ninguno. No hubo tiempo a reaccionar. Si los jugadores están en el vestuario y les dices que pueden perder los tres puntos, deciden jugar. Ahora hay que dar vuelta atrás, pensemos qué habría pasado si los resultados hubiesen favorecido al Deportivo. Todos deberían reaccionar", insistió.

▶ Los responsables del problema. Vázquez explicó el conflicto abierto ahora entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación y LaLiga a partir de la búsqueda de culpables por lo ocurrido, especialmente en lo relacionado con el problema de salud pública generado en la ciudad debido al viaje del Fuenlabrada para jugar el partido. "¿Qué pasa ahora? Cuando la policía a cuatro o cinco que asaltan a un banco, cogen a uno y todo el mundo empieza a cantar. No lo estoy comparando, pero llega un momento que nadie quiere asumir responsabilidad, cuando todos son responsables", indicó el entrenador deportivista.

▶ Los protocolos sanitarios de LaLiga. Tan polémico como la suspensión del partido ha sido la forma de proceder de LaLiga y del Fuenlabrada, a los que se ha censurado por saltarse las normas sanitarias. Vázquez se detuvo ayer en esos protocolos. "Lo he hablado con Lariño (doctor del primer equipo) y los médicos estaban alucinados porque había ese protocolo que estaba por encima de Sanidad. El protocolo se aprobó por encima de los médicos de los clubes", denunció el técnico blanquiazul.

▶ La "falacia" de que el Dépor no se jugaba nada. "¿No cuenta la última jornada? Son cosas que se buscan para decir que no tienes derecho a reclamar. En la segunda vuelta fuimos de los mejores. ¿Qué importa cuando haces los puntos?", respondió Vázquez a los que defienden que el Dépor desciende por un curso completo malo.