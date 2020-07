La Federación estudia una Segunda de 24 equipos

Lo que hace unos días sonaba a imposible ha empezado a coger visos de realidad. Un cuarto de siglo después de la famosa Primera División de 22 clubes, la Segunda podría tener la próxima temporada 24. Según fuentes jurídicas del caso consultadas, la propia Federación ha abierto a nivel interno esta posibilidad. Para ello se basan en el escrito del Comité de Competición del pasado día 22 en el que, en respuesta a las peticiones del Numancia, se declara incompetente para resolver sobre su petición de una ampliación a 24 equipos, que también defiende el Deportivo, y da traslado "a la Secretaría General de la RFEF para que le dé el curso que corresponda".

El conjunto soriano, que sería el beneficiado del no descenso junto al Deportivo, solicitó a Competición que se anule la última jornada y se amplíe la competición en dos plazas. El dictamen se interpreta como un indicio de que el Consejo Superior de Deportes y la RFEF ya lo están estudiando. El instructor inicialmente designado para dirigir el expediente abierto por Competición al Fuenlabrada, Juan Antonio Lanbaderea, ha renunciado por "imposibilidad material de desarrollar temporalmente esas funciones".

En este contexto, la ampliación de LaLiga a 24 clubes llega perfilarse como la solución menos problemática de todas. LaLiga de 24 equipos, desde este punto de vista, evitaría la judicialización del caso, aliviaría el cisma interno y frenaría una posible oleada de demandas a cambio de dar por finalizada la liga en la jornada 41 a efectos clasificatorios. La situación no hay duda de que es muy compleja porque incluso los clubes en litigio admiten que no hay ninguna solución que impida este conflicto.

Recado del ministro del ramo

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, señaló en Segovia ayer que el Fuenlabrada "no debió viajar" el lunes a A Coruña y añadió: "Eso lo tenemos claro". En declaraciones a los periodistas, el ministro se refirió al caso del viaje que el CF Fuenlabrada realizó A Coruña sin comunicar un brote de coronavirus que pudo haber detectado el pasado fin de semana en Madrid y, a pesar de ello, emprendió el trayecto con el resto de la plantilla hacia la ciudad gallega. "Debemos averiguar por qué esta vez no ha funcionado el protocolo", dijo el ministro que, en cualquier caso, ha dicho que lo que está claro es que el club no debió viajar a Galicia.