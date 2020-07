"Lo que ha ido apareciendo demuestra que hubo una serie de irregularidades"

Toño Armenteros (A Coruña, 1969) admite que la actividad estos días en el club es "frenética" para lograr que se atiendan sus exigencias después de la suspensión del partido ante el Fuenlabrada y el consiguiente descenso. El consejero se muestra esperanzado de las actuaciones para que el equipo se mantenga en Segunda División a la vista de cómo avanzan día a día los acontecimientos y aumenta su gravedad.

¿A medida que pasan los días y se descubren más hechos se van cargando de más razones?

Es así. Actualmente hay dos vías distintas. Una que se vuelva a jugar la última jornada, porque entendemos que se adulteró la competición, y otra la denuncia contra el Fuenlabrada por todos los hechos que se están conociendo. Cuando empezó todo esto lo hicimos porque creíamos que teníamos razón, sobre todo en el primero de ellos, pero sin datos o sin información. La base era hacer valer nuestros derechos, pero lo que ha ido apareciendo a cada minuto te dice que se cometieron una serie de irregularidades e irresponsabilidades.

¿Esas irresponsabilidades forman parte de la estrategia del club para reclamar?

Ese es el frente que tenemos abierto nosotros, eso puede conllevar sanciones muy fuertes. Al margen de sanciones económicas pueden conllevar la pérdida del partido y la pérdida de la categoría.

¿Las denuncias de otros organismos, como el Ayuntamiento, dan más fuerza a sus reclamaciones?

Eso viene a evidenciar que nos asiste la razón, que es de justicia lo que estamos pidiendo, si no la gente no se volcaría en la calle como se está volcando, incluso las instituciones. Si lo hacen es porque creen que nos asiste la razón, no por otra causa. Eso es más que evidente y nosotros lo agradecemos.

¿Cómo se puede conseguir que haya 24 equipos la temporada que viene en Segunda División?

Eso, lógicamente, es una decisión que se tiene que consensuar. Ya lo hemos puesto de manifiesto, y no solo nosotros, también en otros muchos ámbitos. Creemos que parece la única solución o la única salida honrosa a todo este lío que se ha montado y que además cada día que pasa es más gordo. Si se pone un poco de sentido común, es la salida más lógica.

¿Han sondeado esa posibilidad en la Federación?

Los que deciden sobre eso no han manifestado nada. Sabemos que cada uno está trabajando en su ámbito, porque son tres los que tienen que resolver el problema: LaLiga, la Federación y el CSD. Con nosotros desde luego nadie se ha puesto en contacto para sondear esa ni otras opciones.

Hay quien censura que el Deportivo esté aprovechando las circunstancias en las que se encuentra el Fuenlabrada en estos momentos para intentar por todos los medios salvar la categoría y evitar el descenso a Segunda B...

Eso no es cierto. Está más que constatado que a las 21.06 horas, cuando se llevaban jugados seis minutos de los partidos, y antes no pudo ser porque no tuvimos confirmación oficial en ningún momento, mandamos un correo electrónico a LaLiga, a la Federación y al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que manifestábamos que nos oponíamos tajantemente a la celebración de la jornada porque se vulneraba la competición. Considerábamos que el horario unificado se establece para no adulterar el campeonato y, como se iba a jugar el resto, se adulteraba independientemente de los resultados. Ahora los perjudicados somos nosotros, pero si hubieran sido otros los resultados los perjudicados serían otros equipos, con lo cual la adulteración sería exactamente igual. A esa crítica me opongo porque antes de saber los resultados dijimos que se adulteraba la competición.

¿Cómo se enteran en el seno del que el partido contra el Fuenlabrada podía no disputarse?

Todo es a través de los medios de comunicación. Lo primero que sabemos es la nota informativa que mandan sobre el aplazamiento del partido. La nota oficial, la primera que recibimos de los tres organismos, porque es cierto que lo deciden de común acuerdo, es a las 21.46, en el descanso. Todo lo demás es a través de los medios de comunicación y ante la evidencia de que el Fuenlabrada no se había presentado.

¿Influye toda esa falta de información que también denunció Fernando Vázquez a la hora de poder reclamar ahora en las diferentes instancias de la Federación?

Claro. A nosotros nos dejaron a los pies de los caballos. No sabíamos cómo actuar, pero en ese momento ya nos dimos cuenta que se adulteraba la competición y lo pusimos de manifiesto. No queríamos esperar a que finalizase la jornada para decir lo que estamos diciendo ahora.

En el caso de tener que recurrir a la justicia ordinaria, ¿la estrategia que plantearían sería la misma que han llevado a los órganos disciplinarios de la Federación?

Iría por el mismo camino. Al margen de que en la justicia ordinaria se puedan pedir medidas cautelares, sabemos que eso lleva más tiempo y que todo esto se debería resolver antes. Los que tienen que decidir, que son LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD), si se dan cuenta de la repercusión y la gravedad que está tomando todo el asunto, deberían tener un poco de margen y cintura para resolver esta cuestión. Nosotros tenemos que seguir por nuestra vía, que es poner en conocimiento de las autoridades, en este caso deportivas, nuestras reivindicaciones. Por su parte, tanto LaLiga como la Federación y el CSD, lo que tienen es que afrontar el problema y resolverlo.