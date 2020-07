Los actores de un esperpento inconcluso

La recomendación de LaLiga de aplazar solo el Deportivo-Fuenlabrada del lunes y seguir adelante con el resto de la jornada de Segunda, una postura que contó con el visto bueno tanto de la Real Federación Española de Fútbol como del Consejo Superior de Deportes, ha desencadenado una gravísima crisis deportiva de difícil solución, cuyos principales actores son los siguientes:

E Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga. Tras confirmarse el lunes por la tarde los positivos del Fuenlabrada LaLiga aconsejó a la Federación y al CSD aplazar solo el partido de Riazor y mantener tal y como estaban previstos los demás encuentros, violando así la circular 93 de la RFEF sobre la uniformidad de horarios en las dos últimas jornadas. Al día siguiente, Tebas negó en LaSexta que esa decisión hubiera provocado una adulteración en el limpio desenlace del campeonato. "No está adulterada la competición ni mucho menos, al revés, la decisión que se tomó fue incluso para defender los intereses del Deportivo", afirmó el máximo mandatario de LaLiga.

E Javier Tebas Llanas, secretario del consejo del Fuenlabrada. El hijo de Tebas Medrano es el secretario del consejo del Fuenlabrada, club al que su padre solicitó 130.000 euros en 2018 por la prestación de servicios de asesoría legal y económica, según desveló elDiario.es. "Se ha criminalizado a personas accidentalmente contagiadas", aseguró Tebas Llanas el viernes en sus redes sociales, al tiempo que criticó tanto a la Federación como al CSD.

E Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. El miércoles comparece en una rueda de prensa telemática para defender que desde el club madrileño no cometieron ninguna negligencia. "Somos los más perjudicados. Estaremos diez días encerrados y después tendremos que jugar un partido en desventaja física", afirmó entonces. El pasado viernes, en declaraciones a la TVG, culpó a LaLiga del desplazamiento a A Coruña: "Es la LaLiga la que siempre nos dice cuándo tenemos que viajar. Evidentemente tenían conocimiento, como nosotros, de que había cuatro contagios en el equipo y nos dijeron que teníamos que hacer los test por la mañana, viajar y luego allí nos darían los resultados".

E Fernando Vidal, presidente del Deportivo. El club coruñés manifiesta desde el primer momento su "oposición frontal" a la decisión de que se disputaran todos los encuentros salvo el de Riazor y así se lo traslada inmediatamente a LaLiga, la RFEF y el CSD. Tras informar de ello a las tres partes, emite un comunicado, cuya publicación coincide con el descanso de los partidos en liza, para manifestar que con esa decisión "se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás". "No me considero un equipo descendido", afirma luego Vidal en rueda de prensa tras la finalización de los partidos. Anuncia que acudirá "a las más altas instancias" para que se dispute la última jornada en igualdad de condiciones o, en su defecto, se vaya a una liga de 24, con el Deportivo en ella.

E Moisés Israel, presidente del Numancia. Reclama una Segunda de 24 equipos la próxima temporada para subsanar la "grave adulteración" de la competición. "Nos podrán llamar ventajistas, pero no veo otro escenario posible que no sea una Liga de 24. No sé qué va a pasar con el Deportivo-Fuenlabrada. Creo sinceramente que la Liga de 24 ya es la única salida", aseguró.

E Joaquín Buitrago, presidente del Elche. Sostiene que el conjunto franjiverde es "el gran perjudicado" con la decisión de aplazar el partido de Riazor, donde iba a competir el Fuenlabrada, rival directo por el play off, y anuncia una solicitud para que le den el partido por perdido a los madrileños y así disputar la fase de ascenso. "Será una ópera bufa si el Deportivo-Fuenlabrada se juega, alteraríamos más la competición si los jugadores del Deportivo no se presentan. Solo existe un perjudicado que es el Elche con la celebración de ese partido. Despojarnos de la sexta plaza es tan injusto por la situación en la que se pretende disputar ese partido que creemos que nos van a dar la razón y espero que sea cuanto antes", argumentó.

E Luis Rubiales, presidente de la RFEF. El máximo dirigente del fútbol nacional todavía no se ha pronunciado sobre el conflicto provocado por la disputa de todos los partidos de la última jornada salvo el Dépor-Fuenlabrada. El Comité de Competición abrió un expediente disciplinario extraordinario al club madrileño pero se declaró no competente para decidir sobre la solicitud del Dépor de que se repitiera toda la jornada. Además, trasladó a la secretaría general de la Federación la petición de ampliar a 24 el número de equipos en Segunda la próxima campaña para dar cabida al Deportivo y al Numancia. Con los play off todavía pendientes de fechas, Rubiales y Tebas deberán encontrar una solución que no perjudique a nadie ni ponga en peligro la normal celebración de la temporada 2020-21.

E José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes. El viernes aseguró que el Fuenlabrada "no debió viajar" a A Coruña. "Eso lo tenemos claro", recalcó. Además, defendió la decisión de que se retomase la competición a pesar de que otros países decidieron suspender, como Francia: "Nosotros optamos por celebrar y, además, sin público, con buen criterio, y se ha realizado con total normalidad".

E Irene Lozano, presidenta del CSD. La voluntad de LaLiga de disputar todos los partidos de la última jornada salvo el de Riazor contó con la aprobación tanto de la Federación como del CSD. Sobre la decisión de que el Fuenlabrada viajara a A Coruña, el Consejo Superior de Deportes considera que el club madrileño "incumplió los protocolos" y el desplazamiento a tierras gallegas "ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto".