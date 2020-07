Otros doce contagios en el Fuenlabrada, que ya suma 28, veinte en A Coruña

El Fuenlabrada informó ayer de doce nuevos contagios por coronavirus en su club, ocho en A Coruña y cuatro en Madrid, por lo que el número total de infectados asciende a 28, veinte desplazados a A Coruña. La cifra hace prácticamente inviable la reanudación de la competición para el equipo madrileño. Además, hay que sumar los positivos de dos contactos estrechos al club.

"Hay un total de 12 nuevos casos. Cuatro están en Madrid y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche el pasado 17 de julio. Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18 y, pasado ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis días, hoy -por ayer- los resultados han dado positivo. Además, entre los 12 nuevos casos había dos personas con anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad y, sin embargo, han dado positivo en este último test", informó el Fuenlabrada a través de un comunicado publicado en su página web.

Además, el club madrileño informa de que "dos contactos estrechos del Fuenlabrada también han dado positivo". "Estamos evaluando las medidas a tomar ante la situación que estamos viviendo e iniciaremos los contactos con LaLiga", anunció. El comunicado concluye informando de que "el jugador hospitalizado" el viernes en el Quirón "sigue ingresado, estable y con sintomatología no grave derivada del Covid-19".

La expedición del Fuenlabrada, que viajó el lunes a A Coruña para jugar contra el Deportivo, se encuentra confinada en el hotel Finisterre desde entonces. Algunos jugadores y cuerpo técnico han agradecido el "trato exquisito" del personal del establecimiento a través de las redes sociales. Según una publicación del twitter del club, la plantilla del Finisterre está "en constante contacto" con los miembros del Fuenlabrada "para saber" sus "necesidades". "La comida es abundante y de calidad", aseguran.

Además, el presidente del club madrileño, Jonathan Praera, aclaró que sus jugadores "no son huéspedes" en A Coruña, sino "enfermos" que no pueden "tener contacto con nadie". Mientras, el secretario del consejo de administración del Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, manifestó que el club estudia la posibilidad de tomar medidas legales para demostrar que no han incumplido el protocolo pese a las casos de coronavirus en la plantilla. "Tomaremos todas las medidas necesarias para demostrar que el club no ha incumplido el protocolo", aseguró Tebas Llanas en El Transistor de Onda Cero.