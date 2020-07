El Dépor, contra los "abusos de poder"

El Deportivo respondió ayer a los comunicados cruzados que durante la jornada del domingo se sucedieron uno tras otro por parte de todo aquel que tiene algo que decir a raíz de la suspensión del partido contra el Fuenlabrada y la aparición de varios contagiados por coronavirus entre la expedición del club madrileño. A la propuesta de LaLiga de dar por no disputado el encuentro le siguió la renuncia, luego desmentida, del Fuenlabrada a disputar el play off y el enfado de sus jugadores. El conjunto coruñés se guardó su respuesta y ayer por la tarde garantizó que "agotará todas las acciones de defensa" a su disposición para defenderse frente a "abusos de autoridad". El Deportivo, además, avanzó la posibilidad de sumarse a la vía penal iniciada por el Ayuntamiento para esclarecer lo ocurrido en el viaje de los madrileños hasta la ciudad.

"En la batalla en defensa de los intereses del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, de la ciudad de A Coruña y de Galicia", avanzó ayer la entidad deportivista a través de un comunicado; "este Consejo de Administración agotará todas las vías de defensa y acudirá a todos los estamentos que tutelan la actividad deportiva profesional, reclamando la aplicación de la normativa fijada para el normal desarrollo de la competición, denunciando escenarios de abuso de autoridad y decisiones discrecionales, con las consecuencias que de todo ello se deriven".

El Deportivo insistió en la estrategia que le ha guiado desde que el lunes de la semana pasada se suspendió el partido ante el Fuenlabrada en el que se jugaba la permanencia y resumió todos los frentes que mantiene abiertos para defenderse frente al "atropello" del que se siente víctima. El club exige que se anule la última jornada en su totalidad, que se suspenda la presente temporada y que se amplíe la cifra de equipos en Segunda División el curso que viene.

La entidad deportivista apuntó directamente hacia LaLiga, y en particular a su presidente, Javier Tebas, a los que responsabiliza de la "adulteración" que sufrió la competición por no respetar los horarios unificados de la última jornada. Por ese motivo, y por los conflictos de intereses que puedan existir por los vínculos familiares de Tebas con el Fuenlabrada, el Deportivo subrayó que "se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que considere más oportunas en defensa de sus derechos ante la jurisdicción deportiva y, en su caso, la ordinaria", para defenderse del "atropello deportivo que pretende perpetrarse por parte de la Presidencia de LaLiga".

El club en su comunicado detalla también las acciones que mantiene abiertas, incluido el expediente abierto por el Comité de Competición al Fuenlabrada por el incumplimiento del Código disciplinario de la Federación. El Deportivo acusa a los madrileños de saltarse los artículos 68 y 74, relacionados con el normal desarrollo de las competiciones, y recuerda que el castigo para casos como esos puede ser incluso la pérdida de la categoría.

Desde el inicio del conflicto, la entidad blanquiazul aseguró que emplearía todos los recursos a su alcance, incluida la justicia ordinaria. El club es consciente de que los plazos en ese caso pueden dilatarse, pero ayer avanzó la posibilidad de sumarse al proceso abierto por el Ayuntamiento para esclarecer lo ocurrido con el viaje del Fuenlabrada y el hecho de que se trasladasen a la ciudad tras confirmarse varios positivos en los días previos.

"La previsión del club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña, momento procesal en el cual el Real Club Deportivo y otros grupos de interés como la Federación de Peñas podrán personarse y defender sus intereses, así como solicitar medidas cautelares", anunció ayer el Deportivo mediante su comunicado.

El club, tal y como recalcó ayer, mantiene "una pluralidad de frentes abiertos" que se espera vayan aclarándose estos días. Eso implica que se encuentren paralizados tanto los ascensos como los descensos, de manera que todavía no ha sido posible fijar una fecha para el play off. La entidad coruñesa exigió que se mantuvieran en suspenso mientras no se resuelven los expedientes sobre la anulación de los resultados correspondientes a la última jornada.