Caso Fuenlabrada | El Deportivo alega que "no se puede castigar a quien no generó problemas"

Fernando Vidal sigue convencido de llegar hasta el final en su petición de justicia para el Deportivo. "Cuando digo hasta el final, es el final. Defenderemos al club de lo que ha sido un atropello en toda regla y todos juntos estamos haciendo mucha fuerza", señaló ayer el presidente del Deportivo al término de la junta en la que se aprobó la entrada de Abanca como accionista mayoritario del club. Vidal, que habló con Javier Tebas, presidente de LaLiga, el pasado martes, le trasladó que "no se puede castigar a quien no ha generado ningún problema" y estará hoy pendiente del informe del juez instructor del expediente abierto al Fuenlabrada por la Federación Española. "Si es favorable, estupendo, y si no, seguiremos adelante con el siguiente organismo al que tengamos que ir".

El máximo mandatario del club blanquiazul indicó que hay varias vías abiertas en la lucha jurídica del Deportivo. Porque si bien la primera es la deportiva, por considerar que la competición fue adulterada, ahora se abre la sanitaria, "con consecuencias patronales que pueden ser muy graves" porque los jugadores, entrenadores y trabajadores del Fuenlabrada "son personas".

Vidal recuerda que cuando finalizaron los partidos de la última jornada y los resultados no beneficiaron, "sentimiento era que se había alterado la competición". Es más, el presidente de la entidad coruñesa aseguró que el Lugo, si no hubiese ganado su encuentro, hoy estaría reclamando lo mismo y recordó que el Albacete, con 0-0 en el marcador (resultado que no le daba la permanencia matemática) envió un comunicado con su disconformidad por no haberse aplazado toda la jornada. "Nosotros, para no tener una posición ventajista, lo hicimos cuando empezaron los partidos, a las 21.07", insistió.

"El Dépor es un club solidario", alegó y no entró a valorar el silencio de otros clubes gallegos e incluso de la Federación autonómica, si bien reconoció que echaba en falta apoyos como sí tuvo el de la afición lucense e incluso jugadores del conjunto rojiblanco. Vidal recordó que la plantilla blanquiazul se sometió a todas las pruebas sin ningún positivo. "Y si lo hubiéramos tenido, hubiésemos actuado de una forma más coherente", matizó. Y dejó un recado para Tebas: la situación está dejando una mala imagen del fútbol español en el exterior y que "cuando nos tocan a la familia todos nos ponemos así", pero que eso no le puede llevar a tomar una decisión completamente "injusta".