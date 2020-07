Ricardo González estudia querellarse contra el Fuenlabrada

El consejero del Deportivo Ricardo Javier González Fernández hizo público esta tarde un comunicado para defenderse de las acusaciones del Fuenlabrada que figuran en su escrito presentado hoy para solicitar la recusación del juez instructor de del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, Ricardo Esteban Díaz Sánchez. El Fuenlabrada relaciona Díaz Sánchez "con el miembro del consejo de administración de Deportivo de La Coruña, don Rafael González Fernández", ante lo que Ricardo González aclara que "la persona a la que se refiere el CF Fuenlabrada en su escrito nada tiene nada que ver con mi persona, aunque compartamos ambos apellidos". "No descarto presentar una querella contra el CF Fuenlabrada por las calumnias e injurias vertidas hacia mi persona en ese escrito", anuncia el miembro del órgano de gobierno blanquiazul.

"No tengo, ni he tenido, relación de algún tipo con el instructor Ricardo Esteban Díaz Sánchez. Jamás he tenido ningún tipo de cuestión judicial vinculada a los delitos que se imputan a las personas referidas en ese escrito. Con estas acusaciones el CF Fuenlabrada únicamente pretende dilatar el expediente abierto por la RFEF", añade el consejero del Dépor.

Con este comunicado Ricardo González quiere defender la "limpieza" de su "nombre", de sus "actividades profesionales y personales" y de su "responsabilidad como consejero del Real Club Deportivo".