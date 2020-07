El instructor propone a Competición dar por perdido el partido al Fuenlabrada

El juez instructor de la Federación encargado del expediente sancionador contra el Fuenlabrada por la suspensión de su partido contra el Deportivo emitió ayer su primera medida cautelar y propuso al Comité de Competición que declare como perdido ese encuentro para los madrileños por lo que entiende como una "grave alteración del buen orden deportivo". Ricardo Esteban Díaz Sánchez, encargado del procedimiento iniciado contra el conjunto fuenlabreño, deja con esta medida la puerta abierta a nuevas sanciones después de constatar la "afectación a la integridad de la competición".

En una resolución emitida ayer a raíz de los recursos planteados por el Deportivo, el juez instructor detalla toda una serie de irregularidades cometidas por el Fuenlabrada desde que el sábado detectara el primer caso de coronavirus en su plantilla hasta que decidió viajar hasta A Coruña sin conocer los resultados de las pruebas practicadas a toda la expedición debido a la aparición de más contagios. De esos presuntos incumplimientos de los protocolos sanitarios hace corresponsable a LaLiga, contra la que arremete por su actuación en los días posteriores a la aparición del primer positivo. Díaz Sánchez denuncia la "ocultación" de los datos a las autoridades y pone en cuestión las decisiones adoptadas, que desembocaron a su juicio en un daño a la "integridad" de la competición. Anoche, el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, anunció alegaciones del club y dijo que todos los hechos que el instructor considera probados son "mentira", salvo que no se informara de los positivos al Ayuntamiento de A Coruña porque, alegó, no es obligatorio.

En su providencia, el juez propone que se declare ganador del encuentro suspendido al Deportivo por 3-0, sin prejuicio de que en un futuro, adelanta, se puedan establecer nuevas sanciones al club madrileño dada la "gravedad" de lo ocurrido. El código disciplinario de la Federación recoge para este tipo de supuestos sanciones que contemplan el descenso administrativo del infractor. "El principio pro competitione impone adoptar ya esta sanción, como mínimo", señala el instructor en su escrito para justificar su decisión.

El castigo propuesto permite despejar el camino a la disputa del play off de ascenso, al que accedería el Elche, porque, indica el juez, es necesario "dar certeza a la competición" en ese sentido, y al mismo tiempo avanza lo que podría estar por venir en lo que afecta al Deportivo. La providencia dictada ayer arremete tanto contra el Fuenlabrada como contra LaLiga por la cadena de decisiones que obligaron a suspender el partido que debía disputarse en Riazor el lunes de la semana pasada. "La conducta del expedientado produjo una grave alteración del buen orden deportivo, con afectación de la integridad y la igualdad de los participantes en la competición", sostiene Ricardo Esteban Díaz Sánchez.

El instructor detalla lo ocurrido desde que el "sábado 18 de julio" se tiene "constancia de, al menos, un positivo por coronavirus dentro de la plantilla" del Fuenlabrada. Ese primer caso obligó a practicar más pruebas, que arrojaron cuatro contagios más. "En la mañana del 20 de julio, y habida cuenta de los resultados positivos de varios miembros de la plantilla y cuerpo técnico del club, se realizan nuevos test PCR a la expedición del Fuenlabrada que viajaba en avión desde Madrid (salida a las 10.02 horas, aproximadamente) con destino a A Coruña (llegada prevista sobre las 11.26 horas, aproximadamente). Una vez la expedición se encontraba en la ciudad de La Coruña, en el hotel donde se alojaban, alrededor de las 17.15 horas el laboratorio que realiza los tests informa a la LNFP de 8 casos más de positivo en las pruebas realizadas en la mañana del día 20 de julio", relata el juez.

Lo que sigue son una serie de decisiones que Ricardo Esteban Díaz Sánchez pone en cuestión por las graves consecuencias que tuvo para la competición. El juez destaca que no fue hasta la tarde del pasado lunes cuando LaLiga contactó con las autoridades para comunicarles los positivos, simultáneamente trató con la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD) la posible suspensión del partido. Ni siquiera el equipo arbitral, puntualiza el instructor, estaba al corriente de lo que sucedía en esos momentos. El colegiado y sus asistentes, detalla, conocieron la situación cuando llegaron al estadio, después de coincidir con la expedición del Fuenlabrada en el mismo hotel. "Se enteraron a través de un medio de comunicación deportivo", recoge el escrito.

"Ni siquiera los propios integrantes de la plantilla del primer equipo supieron de la existencia del brote hasta cuatro horas antes del partido", añade en referencia a los jugadores del Fuenlabrada sobre su conocimiento de los positivos por coronavirus. "Se infiere sin lugar a duda una manifiesta ocultación de la verdadera situación por parte de los responsables del club", deduce el instructor. "Con independencia de las repercusiones sanitarias que ello pueda tener, y las sanciones del orden administrativo o penal que pudieran corresponder, es lo cierto que todo ello supone una afectación del buen orden deportivo, al haberse afectado irremediablemente a la competición y su integridad. La ocultación de la gravedad de la situación determinó no poder adoptar una correcta decisión con conocimiento de todos los detalles precisos, la diligencia o no adoptada por el club en evitar la situación y su responsabilidad o no en disponer de los efectivos necesarios para participar en el partido contra el RC Deportivo de la Coruña, SAD", añade.

"Todo ello permite inferir la presunta comisión de infracciones muy graves contra el buen orden deportivo y de riesgos para los participantes en la competición (futbolistas, técnicos, árbitros?), llevando aparejadas sanciones como la que cautelarmente encaja en el presente supuesto", manifiesta el juez en su escrito.

El instructor también recuerda que disputar el partido suspendido contra el Deportivo representaría un beneficio para el supuesto infractor, en este caso el Fuenlabrada, por sus aspiraciones al play off. "Es un principio general del Derecho el de que no puede verse beneficiado quien por sus actos es presuntamente responsable de la situación creada", indica a través de la providencia emitida ayer por la tarde.