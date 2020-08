El Fuenlabrada insiste en jugar y el Elche exige una "solución inmediata"

El técnico del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, dirigió ayer por la mañana una sesión de entrenamiento con nueve jugadores a sus órdenes tras regresar el viernes desde A Coruña, donde permanecen confinados trece de los 46 integrantes de la expedición madrileña desplazada para el partido del pasado lunes 20 de julio y que fue aplazado a última hora. "No estamos todos, pero ya estamos recargando baterías", expresó el Fuenlabrada en su cuenta oficial de Twitter, acompañando imágenes del entrenamiento matinal. "En Fuenlabrada ha vuelto a salir el sol. ¡Ya estamos en el verde!", escribió Sandoval. El equipo madrileño insiste en su deseo de jugar el partido de Riazor, mientras el Deportivo mantiene su posición inicial de afrontar ese encuentro únicamente si se repite toda la jornada para subsanar de esa manera la adulteración de la competición cometida al aplazar solo el Dépor-Fuenlabrada y disputar todos los demás.

El pasado viernes el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol desestimó la medida cautelar propuesta por juez instructor del expediente abierto al Fuenlabrada, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, para dar por perdido ese encuentro al equipo madrileño, una de las peticiones que solicitaba el Deportivo. El club coruñés dispone desde el viernes de diez días para reclamar ante Apelación. Mientras tanto, la disputa de los play off sigue paralizada, con Zaragoza, Almería y Girona pendientes de cuál será el otro equipo que pelee por la última plaza en Primera que queda pendiente de adjudicar, siempre y cuando esa fase de ascenso se acabe disputando finalmente.

Ese puesto en la promoción le corresponde, en teoría, al Elche, cuya plantilla y cuerpo técnico expresaron ayer su "absoluta indignación" por la "incertidumbre" en torno al play off, y exigieron a LaLiga y a la Federación "una solución inmediata". "Queremos transmitir nuestra absoluta indignación por una situación bochornosa de incertidumbre. Exigimos a los organismos competentes se nos dé una rápida y justa solución a esta rocambolesca situación", reclama el Elche

Por su parte, el Rayo Vallecano, que también tenía opciones matemáticas del play off antes de que se disputara la última jornada, aboga por una fase de ascenso de seis equipos en caso de que LaLiga acceda a la propuesta de la Federación para una Segunda de 24 equipos la próxima campaña. "Estamos esperanzados en que salga adelante la propuesta de una Liga de 24 equipos porque eso significaría que también tendría que haber una promoción de seis clubes", afirmó a EFE el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. "El caso que supondría una liga de 24 clubes, con la salvación de Numancia y Deportivo, que llegaban con opciones de salvación a la última jornada, es idéntico al nuestro, que llegábamos con opciones de promoción intactas. Se trata de un caso de equidad jurídica", defendió. Mientras tanto, el play off sigue en el aire, con peligro incluso de que no llegue a disputarse si no se desbloquea la situación.