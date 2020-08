Vidal: "El Deportivo es víctima involuntaria de un circo montado desde LaLiga"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, criticó ayer con dureza la "conducta partidista" de Laliga y de su líder, Javier Tebas Medrano, para beneficiar al Fuenlabrada y perjudicar al club coruñés. "Desde el día 20 julio el Deportivo es víctima involuntaria, al igual que otros clubes, de un circo montado desde LaLiga, un circo montado en base a una conducta partidista, por la cual solo se beneficia a un club, parcial, porque no se analiza el problema real, tanto el play off como el ascenso, y con un manifiesto abuso de autoridad, todo ello en el marco de un grave conflicto de intereses para los cuales el presidente de Laliga se inhibió en 2019 y que ha incumplido en todo este proceso", argumentó el máximo dirigente deportivista en referencia al puesto de secretario del consejo del club madrileño que ocupa Javier Tebas Llanas, hijo del líder de la patronal del fútbol.

Vidal anunció que solicitará a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, la inhabilitación de Tebas "en base a tres pilares": "Abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de interés e incumplimiento reiterado de la normativa de LaLiga y de las normas de competición que no ha hecho otra cosa que adulterar la misma".

Llamó a Tebas el martes 21 para intentar "buscar soluciones" para subsanar el "error" cometido el día antes al suspender solo el partido de Riazor y mantener la disputa de los demás, pero "la respuesta del señor Tebas ha sido la misma de siempre: yo hago lo que me da la gana. Es un ejecutivo de LaLiga, bien pagado, pero los dueños son los clubes. Eso es un error de concepto que hay que intentar cambiar. ¿Hay algo personal contra el Deportivo? No lo sé, ¿Contra mí? No lo sé. Me da exactamente igual. Cuando lucho por los intereses de mi empresa, de mi club o de familia voy a muerte. Este señor nos ha intentado humillar, pisotear y atropellar con sus decisiones, y eso no se lo vamos a permitir desde este consejo mientras estemos aquí".

Condenados si no juegan

Vidal justificó la decisión de que el Deportivo se presente al partido contra el Fuenlabrada, que finalmente se disputará el viernes, para "salvaguardar los intereses del Deportivo" y no perjudicar las diferentes reclamaciones que están en curso. "Si no nos presentamos, además de perderlo, nos restan tres puntos", recordó el presidente del Dépor. En ese sentido, justificó que los jugadores se marcharan de vacaciones tras el comunicado de LaLiga del domingo 26 de julio en el que agradecía al Fuenlabrada su renuncia a la plaza del play off y anunciaba que sería el Elche el que completaría el cuarteto de candidatos al ascenso. De cara al encuentro del viernes, insiste en que "jugar este partido no tiene ningún sentido", pero lo hará para no estropear la estrategia de la asesoría jurídica para defender los derechos del Deportivo por varias vías que están en curso. "Si por este consejo fuera, pondríamos once conos", aseguró.

El Deportivo mantuvo desde el primer momento una posición firme que, al contrario que otros clubes, no ha variado nunca desde la escandalosa decisión del 20 de julio de aplazar solo el encuentro de Riazor. "Nosotros siempre hemos sostenido no jugar ese partido si no se disputaba el resto, cosa que ahora es materialmente imposible", explicó Vidal, consciente de que la resolución emitida anteayer por el Comité de Competición marcando la fecha del Dépor-Fuenlabrada abría también la posibilidad de que el resultado final de ese encuentro fuese luego alterado en función de cómo concluya el expediente abierto por el juez instructor de la RFEF, Ricardo Díaz Sánchez, contra el Fuenlabrada.

Tal y como se han ido sucediendo los acontecimientos tras la detección de los primeros casos positivos por coronavirus en el Fuenlabrada -que en total luego resultaron ser 28-, el equipo madrileño resulta "beneficiado" pese a que fue el que cometió la "negligencia" de viajar. "No puede ser que el que cometa la negligencia sea el beneficiado en este proceso". Sobre la forma de actuar del Fuenlabrada, Vidal criticó el "embarre total y absoluto" generado por el club madrileño con el único propósito de "dilatar el proceso instructor".

Cuatro vías abiertas

El asesor jurídico del Deportivo, Óscar Rama, analizó los cuatro procedimientos en los que está inmerso el club coruñés para tratar de evitar el descenso en los despachos. En primer lugar, el Dépor se personó en el procedimiento penal en curso en el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña como consecuencia de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de A Coruña, y en el que también se han personado un grupo de accionistas. "Difícilmente de ese proceso el Deportivo podrá sumar puntos desde el punto de vista competitivo", reconoció Rama.

Paralelamente hay dos expedientes abiertos contra el Fuenlabrada, el que tramita LaLiga y el que cursa la RFEF. El de la patronal "está recurrido ante el TAD y a pesar de ello se notifica el cierre por parte de LaLiga". "Viendo la tramitación de este expediente, de forma no garantista, lógicamente no tenemos ninguna esperanza de que se resuelva en el seno de LaLiga. Distinto será cuando alcance el ámbito del TAD e instancias superiores".

El jueves, interrogatorios

En cambio, el club sí tiene muchas esperanzas en el expediente abierto por el juez instructor del Comité de Competición de la RFEF, Ricardo Díaz Sánchez, quien el jueves realizará los interrogatorios por vía telemática que tenía pendientes. Ese procedimiento, en caso de que se demuestre la culpabilidad del Fuenlabrada, podría acarrearle al equipo madrileño "la pérdida de los tres puntos y el descenso administrativo", con lo que el Dépor mantendría su plaza en Segunda.

Entre otras pesquisas, el juez instructor preguntará a la AFE si hubo denuncia de algún jugador del Fuenlabrada sobre el incumplimiento del protocolo por parte del club madrileño. Además, Díaz cita a doce personas a declarar a petición del Fuenlabrada, incluido el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

La cuarta reclamación en curso es por la posible alineación indebida del Extremadura en su partido de la antepenúltima jornada disputado en Riazor. "Esperamos que el TAD se pronuncie en un plazo breve", avanzó Rama, quien junto al consejero Ricardo González arropó a Vidal ante los medios de comunicación ayer en Riazor.