Álex: "Tengo la conciencia muy tranquila; no dije nada que no piense todo el mundo"

El Deportivo hizo público ayer un duro comunicado para "manifestar el total e incondicional apoyo a su capitán Álex Bergantiños, ejemplo de honradez, honestidad y valores deportivos y personales durante toda su larga carrera" y denunciar nuevamente las maniobras orquestadas "desde la presidencia de LaLiga" con el propósito de "seguir embarrando el terreno de juego para tapar todas las graves negligencias e irregularidades cometidas contra la competición, el Real Club Deportivo y otros clubes miembros de LaLiga". El Dépor dejó claro que desde el martes "quiere y puede" jugar el partido contra el Fuenlabrada, "por lo que LaLiga ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática para impedir su celebración y buscar culpabilizarnos, empezando por manchar el buen nombre de nuestro capitán", explica el club en su comunicado. Nada más conocer la decisión de Competición de fijar el partido inicialmente para el miércoles, el Dépor solicitó su aplazamiento para el viernes pero LaLiga se opuso "tachándonos de negligentes". Sin embargo, cuando la patronal comprobó la rápida y efectiva capacidad de convocatoria del club para reunir a sus jugadores, "empezamos a recibir más de 30 llamadas de LaLiga solicitando que firmemos el acuerdo de solicitud de aplazamiento del partido al viernes (previamente firmado por Fuenlabrada y LaLiga)". "El farol de LaLiga había salido mal", aseguró el Deportivo en su comunicado.

Además, el club hace un nuevo "llamamiento a la calma y responsabilidad de todo el deportivismo" y agradece a todos los futbolistas de la plantilla "el esfuerzo que están haciendo para poder participar en el partido final de una competición adulterada". "Quieren convertirnos en culpables cuando solo somos unas víctimas más del circo del presidente de LaLiga y su entorno en una huida hacia delante para intentar eludir sus responsabilidades en varios ámbitos. Quieren abocarnos a incumplir nuestras obligaciones para justificar sus atropellos. Deportivistas, no podemos caer en la trampa, demos ejemplo del mejor de los comportamientos. Tenemos que jugar el partido el viernes a las 20.00 horas y salir a ganarlo en el campo. Lo vamos a ganar, pero sobre todo vamos a ganar el partido que estamos jugando en los despachos por la limpieza de la competición y de una organización y su entorno que está mostrando su cara más oscura contra uno de sus clubes miembros", añade el Deportivo en su nota oficial de ayer.

El primero en prestar declaración en comisaría en relación con el caso Fuenlabrada no fue nadie del club madrileño, ni tampoco de LaLiga, sino sorprendentemente el deportivista Álex Bergantiños a instancias del Departamento de Integridad de LaLiga. Ayer por la mañana estaba en un parque cercano a su domicilio cuando agentes contra el fraude deportivo desplazados desde Madrid le pidieron que los acompañase a Lonzas para interrogarlo sobre el audio privado filtrado en el que el capitán del Dépor explicaba a sus compañeros de la plantilla la situación actual y la necesidad de regresar a A Coruña y presentarse al partido contra el Fuenlabrada para no perjudicar al club. Un encuentro que a la fuerza será un "paripé", según lo calificó Álex en ese mensaje, por la adulteración de la competición tras la ruptura del horario unificado y también por las condiciones en las que llegarán los futbolistas. Los visitantes, tras el confinamiento, y los locales, interrumpiendo sus vacaciones iniciadas después de que LaLiga anunciara el 26 de julio la suspensión definitiva del choque. Al final, habrá partido, pero desde la patronal del fútbol y el Fuenlabrada siguen embarrando, ayer con esa declaración de Álex por si pudiese existir delito de corrupción en el ámbito deportivo. Un caso aparentemente sin recorrido, pero con el que LaLiga y el Fuenlabrada quieren desviar el foco hacia A Coruña. "Estoy con la conciencia muy tranquila. No hice nada malo", dijo Álex a su salida de Lonzas como investigado no detenido.

"Les expliqué lo que ya dije, que en ningún momento he hablado con nadie ni he citado a nadie a adulterar ningún tipo de resultado. Ese audio muestra el hastío ante esta situación que vivimos. Se nos quitó la posibilidad de jugar en igualdad de condiciones con los demás y no corresponde a los jugadores ni a los entrenadores explicar el por qué, corresponde a los organismos ponerle remedio a esto, a esta injusticia. CSD, Federación, LaLiga y AFE se amparan ante siglas y los que salimos a poner la cara y dar declaraciones somos los jugadores, que no somos los que hemos provocado esta situación", lamentó desde el convencimiento de que sus palabras en ese audio representan el sentir no solo del club, de los jugadores y del deportivismo sino "del fútbol español". "Tampoco creo que haya dicho nada que no piense todo el mundo", dijo Álex, cuya única intención con ese mensaje privado a la plantilla era "reclutar a mis compañeros para intentar juntar un equipo" y así presentarse al encuentro ante el Fuenlabrada.

Desde que se filtró el audio de Álex, el martes por la tarde, hasta ayer por la mañana transcurrieron pocas horas, pero suficientes para que los agentes se desplazaran desde Madrid, una práctica nada habitual, según fuentes policiales. También es inusual que se detenga para interrogar en primer lugar y con tanta premura al investigado, ya que antes suele tomarse declaración al denunciante y a posibles testigos. Con Álex, en cambio, se aceleró el proceso iniciado desde el Departamento de Integridad de LaLiga.