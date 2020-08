Caso Fuenlabrada | Fernando Vázquez: "Este entrenador y estos jugadores van a intentar ganar el partido por el bien de la competición"

Fernando Vázquez habla alto y claro antes del encuentro de mañana contra el Fuenlabrada. El partido es un "paripé", dice en alusión a la palabra utilizada por Álex Bergantiños en un audio supuestamente filtrado por un compañero y por el que ayer tuvo que prestar declaración ante la policía. Un paripé, continúa, "que monta la Liga de Fútbol Profesional". Pero eso no significa que el Deportivo, que ha citado a 21 jugadores, 17 de la primera plantilla y 4 del filial, no vaya a ir a ganar. "El Elche puede estar tranquilo. Este entrenador y estos jugadores, dentro de sus limitaciones, van a ir a ganar el partido por el bien de la competición", aseguró y añadió: "Nos sentimos traicionados por ella. Y aun así, es nuestra responsabilidad mantener su honor. No tendríamos que ser leales con quien no lo fue con nosotros, pero lo seremos".

Así puso fin a las especulaciones que puede haber en torno al partido que se jugará mañana en Riazor a las 20.00 horas y que fue aplazado el pasado lunes 20 de julio por los casos de coronavirus en el Fuenlabrada. Por eso también defendió a Álex Bergantiños: "Yo ya había dicho que el partido era un paripé y la policía no vino a por mí. El presidente dijo que no se debía jugar y tampoco. Es otra cosa más para salpicar". Además, calificó su declaración ante la policía como un sainete. "Si el partido es un paripé su arresto fue un sainete. Da la risa. Cualquier persona que sepa leer y no lea con prejuicios, no vería eso. Que rápidamente, en menos de 24 horas, aparezca la policía para tomarle declaración y tomarle declaración€ hay gente que cometió imprudencias mucho más graves y no ha pasado nada", insistió.

Sobre el partido, que confirmó que es el más raro de toda su carrera, aseguró que le parece irreal. "No sé cómo va a desarrollarse el partido, cómo están mis jugadores, cómo viene el Fuenlabrada, absolutamente nada. Hay que jugarlo pero no es un partido de fútbol típico, no me paso el día analizando el Fuenlabrada ni qué futbolistas voy a escoger. Hablaré con ellos de cómo están a nivel individual y decidiré", aclaró. Pero lo que sí tiene claro es del ejemplo que han dado sus futbolistas al haber regreso a A Coruña en tiempo récord: "Estoy sorprendido y emocionado. En el club se sienten igual. El deportivismo tiene que estar muy orgulloso por los chavales que mañana van a estar en el campo. Ya llegará el momento de hacer la crítica deporitva. En estos momentos los jugadores del Deportivo están diciendo aquí estamos y estamos todos unidos. Una gran noticia".

Por último, hizo un llamamiento a la afición para que mañana, antes, durante y después del partido tenga un comportamiento ejemplar. "Tengo la sensación de que al Deportivo se le intentó pillar en un renuncio así que tenemos que tener cuidado", alegó. Por eso pide "responsabilidad" y "gran comportamiento" para que "nadie pueda decir que el encuentro tuvo que ser suspendido por cuestiones de seguridad". De hecho, la Delegación del Gobierno en Galicia comunicó esta mañana que ha sido declarado de alto riesgo.