El capitán del Zaragoza: "No hay igualdad si no podemos jugar todos a la vez"

El capitán del Zaragoza, Alberto Zapater, aseguró ayer que todo lo que está ocurriendo en la Segunda división es "irreal". "La situación del último partido no fue normal. No hay una igualdad si no podemos jugar todos a la vez, pero no se puede pedir una opinión a las siete y media de la tarde. Al día siguiente veo que Aganzo [presidente de la AFE] me había llamado varias veces una hora antes del partido. Nos dicen que se juega y te dicen que dejes el móvil porque te tienes que mentalizar, yo era titular", dijo.

Sobre el Deportivo-Fuenlabrada, se mostró muy cauto: "Prefiero no decir nada. Nadie sabe nada, si se jugará o no y qué va a pasar. Puedo decir una cosa, que dentro de unas horas sale otra y se da la vuelta a la tortilla. Es un partido que hay tantas cosas que se podrían hablar? Si fuera uno de los equipos implicados, lo normal era haber jugado todos a la vez".

"La plantilla del Real Zaragoza ha cumplido con responsabilidad sus deberes y todos sus protocolos exigidos para la vuelta del fútbol, pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos". "Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado".