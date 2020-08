Vázquez: "LaLiga monta el paripé y nosotros vamos a competir"

Paripé. Ópera bufa. Solteros contra casados. Fernando Vázquez insistió ayer en que el partido de hoy contra el Fuenlabrada es cualquier cosa menos eso, un partido. Pero un paripé, esa palabra que provocó que Álex Bergantiños tuviese que declarar el miércoles ante la policía, "montado por la Liga de Fútbol Profesional". Eso no quita que su equipo no se lo vaya a tomar todo lo en serio que la ocasión requiere. "Que nadie ponga en duda ni piense que el Deportivo no va a ir a competir y a por los tres puntos porque tiene mucho interés en ganar este partido especialmente", comentó. "El Elche puede estar tranquilo. Este entrenador y estos jugadores, dentro de sus limitaciones, van a intentar ganar el partido por el bien de la competición", añadió y dio la puntilla: "Una competición por la que nos sentimos traicionados y aun así, es nuestra responsabilidad mantener su honor. No tendríamos que ser leales con quien no lo fue con nosotros, pero lo seremos".

El entrenador deportivista también defendió la integridad de quien se refirió como "mi capitán". "Yo ya había dicho que el partido era un paripé y la policía no vino a por mí. El presidente [Fernando Vidal] dijo que no se debía jugar y tampoco. Es una cosa más para salpicar. Si el partido es un paripé, su arresto fue un sainete. Da la risa", atacó. "Que rápidamente, en menos de 24 horas, aparezca la policía para tomarle declaración y que haya gente que cometió imprudencias mucho más graves y no haya pasado nada... La justicia no parece igual para todos", se quejó. Sobre el presunto culpable de la filtración, el de Castrofeito tiene sus dudas de que fuera un miembro del vestuario y quiere pensar que fue una tercera persona. De no ser así, afirma, esa persona será apartada. "Hacer daño a un compañero es muy grave. Si supiéramos que fue así, sería repudiado por el entrenador y todos sus compañeros", admitió.

A Vázquez le cuesta pensar que sea uno de los suyos porque está muy orgulloso de sus futbolistas, que en tiempo récord organizaron la vuelta a la ciudad, dispuestos a jugar. "En este momento los jugadores del Deportivo están diciendo: 'Aquí estamos y estamos unidos'. El deportivismo tienen que estar muy orgulloso de los chavales que van a estar en el campo", dijo. Irá hablando uno a uno por su situación después de casi quince días de inactividad para decidir quiénes son los elegidos. Otra más de las cosas extrañas que rodean al encuentro de esta noche. "No sé cómo va a desarrollarse el partido, cómo están mis jugadores, cómo viene el Fuenlabrada, absolutamente nada", reconoció. Por eso cree que es imposible estar al mismo nivel que hace quince días y que como entrenador tendría que ser "un fenómeno, un psicólogo maravilloso", para conseguirlo. "Vamos a disputar el partido con todas las fuerzas. Pero si nosotros hacemos este esfuerzo también me gustaría que todos los clubes de Segunda estuvieran de nuestro lado dándose cuenta de que hemos sufrido un daño irreparable", pidió.

La desunión y la soledad del Deportivo en su lucha preocupan al técnico blanquiazul. "¿Qué hubiera pasado si el Lugo y Albacete no hubiesen ganado", se pregunta. "Si antes del partido pensaban que no se debería haber jugado la jornada, ahora no deberían pensar en el Deportivo como un daño colateral. Esa insolidaridad es de un sálvese quien pueda", responde él mismo. Hay muchas preguntas para Fernando Vázquez. "¿Por qué se llegó al extremo de que los clubes tuvieran que decidir cinco minutos antes del partido si jugaban o no? Esa una consecuencia de que el Fuenlabrada ocultara sus positivos. Una situación de estrés y presión en la que los clubes no tuvieron la capacidad de reunirse y buscar otra solución. ¿Era esto lo que se pretendía? Es una posibilidad", reflexionó.

Y continuó con todos los interrogantes que rodean al caso Fuenlabrada. "¿Hubo vulneración de la competición? Sí. ¿El Deportivo se siente perjudicado? Sí. A los que dicen que hubiésemos ganado antes, ¿dónde está escrito que el último partido no cuenta? ¿Dónde está el fútbol español y por qué estamos todos protestando por separado? ¿Por qué el Fuenlabrada ocultó los positivos hasta el último momento? ¿Por qué se nos obliga a pasar unas PCR cuando no está fijado el partido? ¿Por qué al Deportivo rápidamente se le dijo sois unos negligentes, por no tener jugadores y a continuación, después de pasar los primeros test y tener jugadores suficientes, rápidamente es la propia liga y el Fuenlabrada los que llaman al Deportivo para por favor aplazar el partido?". Argumentos para la conspiración. "Solo estamos defiendo nuestros derechos legítimos", concluyó.