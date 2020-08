La jueza niega indicios de delito en el audio privado de Álex Bergantiños

El audio privado del capitán del Deportivo Álex Bergantiños en el que LaLiga apreciaba un presunto delito de fraude deportivo carece de relevancia jurídica para la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña. La jueza no aprecia "indicio alguno del delito investigado" por la Policía Nacional de Madrid a raíz de una denuncia de LaLiga y reduce el mensaje, enviado por Bergantiños al resto de la plantilla blanquiazul, "a una mera conversación entre jugadores sin ningún tipo de relevancia". "Cuando [Bergantiños] habla de paripé [ante el partido con el Fuenlabrada], se refiere como no puede ser de otro modo al hecho de que cualquiera que sea el resultado, el Deportivo, salvo circunstancias administrativas ajenas a lo deportivo, estaría descendido", concluye la magistrada en el auto en que deniega la petición de la Policía de acceder a los datos del teléfono del futbolista, algo que los agentes pretendían hacer en Madrid, no en A Coruña. El móvil ya ha sido devuelto al jugador.

La titular del juzgado, en un argumento que comparte la Fiscalía, señala que no existe ninguna actuación de Bergantiños ni anterior o posterior al envío del audio "que pueda llevar a pensar que existe un amaño deportivo". "En este caso, además, -sostiene en su auto- carecería de sentido [el amaño] dado que el Deportivo estaría descendido deportivamente cualquiera que fuera el resultado salvo que se gane en los despachos y dudosamente los jugadores del Fuenlabrada estarían dispuestos a renunciar a jugar el play off de ascenso".

La jueza expone que los agentes podrían haber investigado el presunto delito denunciado por LaLiga "viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos", es decir, aguardando al partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada para comprobar si el supuesto "amaño de partido bajo beneficio económico" investigado se consumaba. El encuentro terminó con victoria blanquiazul (2-1). En opinión de la magistrada, los agentes "debieron hacer un seguimiento exhaustivo del jugador y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos".

"Nos encontramos, a juicio de quien suscribe, con una mera estrategia de los clubes, que lo único que provocan es desperdiciar recursos públicos en asuntos sin relevancia, máxime ante una situación de pandemia como en la que nos encontramos", argumenta la titular del juzgado, en referencia a la denuncia de LaLiga.

En su resolución, la magistrada rechaza la pretensión de la Policía Nacional, a quien cuestiona por cómo ha llevado la investigación. A su juicio, la solitud policial para el "desprecinto, acceso y volcado" del teléfono móvil "ni resulta proporcional ni es necesaria ni idónea para la investigación". La jueza considera, además, el whatsApp de Bergantiños un mensaje "privado" cuya publicación "resulta cuando menos desleal".

La rápida reacción policial ante la denuncia de LaLiga causó sorpresa en el Cuerpo Nacional de Policía en Galicia. Menos de doce horas después de que el departamento de Integridad y Seguridad de la LaLiga denunciara el audio, agentes viajaron de Madrid hasta A Coruña para conducir a Bergantiños al cuartel de Lonzas y tomarle declaración. Según fuentes policiales, en casos similares, lo habitual es que los agentes que investigan un caso se comuniquen con los de la ciudad del denunciado para que sean ellos quienes le tomen declaración, y que hagan pesquisas previas antes de ir en su busca.