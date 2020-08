"AFE está cerca de la patronal y es el primer paso para que un sindicato muera"

Queco Piña (A Coruña, 1980) es hijo de un histórico blanquiazul como Ramón e incluso formó parte de plantillas del Dépor en juveniles y en el Fabril, pero acabó haciendo carreras en otras latitudes. Mientras se colocaba bajo palos, fue ganando protagonismo en el sindicalismo relacionado con el fútbol y desde hace años ha tenido un papel destacado en AFE. Sigue formando parte de su junta directiva, pero desde hace meses tiene un contencioso con Aganzo y denuncia ser "silenciado". Da su opinión sobre el momento del sindicato y su actuación en el Dépor-Fuenlabrada

¿Cuál es su vinculación ahora mismo con AFE?

Soy miembro de la junta directiva, pero desde hace un año estamos totalmente a ciegas, silenciados. Si hay una junta mañana y yo quiero preguntar por el tema del Deportivo, no puedo, solo se puede hablar de los puntos del orden del día. Nos silencian los micrófonos. Echaron abajo las firmas de los afiliados, que es un tema serio, y dicen que hay unos supuestos informes y los pides dos días antes, en la junta y el día después y no están. Se toman decisiones en base a informes que en realidad nadie los ha visto. Cuento cosas y la gente no me lo cree, es alucinante.

¿Qué le parece la gestión de AFE del Dépor-Fuenlabrada y de lo que ha pasado desde entonces?

Es una decisión difícil, no me voy a meter en que el Fuenlabrada lo sabía antes o después, me falta información. El problema de AFE es que pasa algo y el presidente no está capacitado para decidir. Le pregunta a los jugadores qué quieren hacer y en el momento en el que les preguntas por WhatsApp una hora antes, estás jodido, porque unos se están cambiando, otros no ven el móvil... No tienen información. Hay diferentes intereses y, quieras o no, para el futbolista es fastidiado. Lo estás exponiendo a llevarle la contraria a su club, a llevarse mal con él. No puedes preguntarles porque a uno le interesa una cosa y a otro, otra. Como presidente, debes tomar una decisión e ir a muerte, con ella no puedes estar una hora antes hablando con las plantillas. Tomas la decisión y la explicas, pero aquí no se ha hecho nada, se ha huido hacia adelante.

¿Y qué opina del silencio de los siguientes días?

Tebas sale diciendo que él es el máximo responsable de la gestión y aquí no pasa nada. ¿Se ha visto al presidente de AFE salir a exigirle responsabilidades? Yo no lo vi. Luego se explicará, dará sus motivos, se entenderán o no, pero por lo menos... Ha habido no sé cuántos positivos y los jugadores estuvieron encerrados en un hotel y habrá que exigir responsabilidades. A la semana siguiente ponen un partido y tú sigues callado. Yo hablé con varios jugadores del Dépor y uno me dijo que estaba el lunes a las seis de la tarde en la playa y le dicen que el martes a la una tienen que estar haciendo un PCR y el miércoles a jugar. Y tú, como presidente de un sindicato, ¿no dices nada de eso que es una barbaridad? No se puede permitir, ni con el Dépor ni con el Fuenlabrada. Se nos hincha la boca diciendo que la salud es lo primero y después permites un partido viniendo de quince días de vacaciones y con siete profesionales. ¿Eso es velar por la salud de los jugadores? No lo parece. Ahora están concentrados para los playoff y AFE decía hace dos meses que era una medida anticonstitucional y ahora no dice ni mu.

¿Por qué exponerlos?

Al final, cuando tu sindicato no da la cara por ti lo acaban haciendo los jugadores y salen declaraciones como el tuit de Borja, el audio de Álex o las declaraciones de Juanma.

¿Se extralimitó acusando a los jugadores del Dépor de estar de vacaciones como parte implicada y vicepresidente de AFE?

Es incómodo y difícil para él, yo lo defiendo. Está entre un lado y otro. Juanma debería tener un presidente de AFE que diera la cara y que él pudiera estar callado y que no se tuviera que mojar porque él, vaya a un lado u otro, se está exponiendo. En un caso en el que te afecta directamente debes estar callado. Se puede comparar con Tebas y su hijo. En los temas que afecten al Fuenlabrada, no debería de posicionarse. Juanma es jugador y miembro de AFE y no debería posicionarse y hacer declaraciones. Que hablen los otros capitanes y los otros miembros de AFE. Estoy seguro de que no se quería meter con los jugadores del Dépor cuando hace unas declaraciones, que pueden ser más o menos desafortunadas. Se malinterpretan. Se expone porque no sale el que tiene que salir, que es el presidente de AFE. Se equivocará entonces o no y él se llevará las hostias, porque para eso estás en un sindicato. El presidente debe velar por sus derechos laborales, pero como no da la cara...

¿AFE está más cerca de la patronal o de sus afiliados?

De la patronal y es algo que llevamos tiempo padeciendo. Ya vemos la relación de Aganzo con Tebas. No le ha pedido responsabilidades, está de su mano. Lo que nos da tristeza es que hemos perdido la independencia. Todo el mundo tiene la sensación de que está cercano a LaLiga y ese es el primer paso para que un sindicato muera.

¿Se ha jugado con la salud de los futbolistas del Fuenlabrada?

Sí, en el momento en el que si hay x contagios un sábado y no sé comunica a AFE, a la federación... Si esta decisión se hubiera consensuado desde el sábado, estoy seguro de que se habría tomado más correctamente y con todos a favor, partiendo de que siempre iba a ser difícil decidir sobre algo así. Si se mantiene el silencio hasta el lunes, es mucho más complicado porque decides en una o dos horas y no en dos o tres días. Habría sido entonces una decisión más tranquila y más consensuada con todos. Para valorar la situación general me falta información.

¿Qué le parece que la jornada no haya sido unificada?

Es cierto que la jornada unificada tiene un sentido, aunque es verdad que estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. Yo ya no voy a si se tenía que haber tomado una decisión u otra, voy a que si se toma con dos días de antelación, igual también hay perjudicados, pero tienes más tiempo y la decisión será mucho mejor. Yo es lo que achaco: nos comunicarlo desde el sábado.