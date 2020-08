Só unha cousiña, gosto de que lean o que escribo eu e os meus compañeiros; gosto de que poidamos ser referencia dalgún xeito xa que para iso traballo e traballamos, pero entre iso e que empreguen o meu traballo ou opinión... non. Non permito que deturpen os meus textos, nen que os empreguen para axeitalos ás intencións propias, que foi o que fixo Javier Tebas, presidente e empregado de LaLiga, no escrito de resposta a FEF no que nega a Liga de 24 equipos en Segunda División. Unha cousa e ler e outra deletrear; quizais Tebas abuse de que hai quen só fai o segundo.Eu non dixen que a permanencia do Fuenlabrada pasaba porque LaLiga aceptase a proposta da FEF, calquera sabe o que escribín, calquera sabe a que se refire esa proposta dunha Segunda con 24 equipos, que non fixen eu; mais Tebas deturpa esas líneas como lle compre. E iso non. Engana. Pódeo facer, non sei se é xa costume, pero non deturpando as miñas palabras, que vén sendo como dubidar da miña profesionalidade. Eu non teño o poder de salvar ou baixar a ningún equipo, tampouco teño interés persoal en ningún alén do sentimental, algo que Tebas, empregado de luxo de La Liga, non pode dicir. O meu interés é LA OPINIÓN A CORUÑA . Ah! Obrigado por lermos e só por ese detalle queda convidado a unha cervexa (Estrella, por suposto) en San Roque. Non teña coidado, está preto do estadio de Riazor.