El juez instructor propone al Comité de Competición el descenso del Fuenlabrada

El juez instructor de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ricardo Esteban Díaz Sánchez, propone el descenso del Fuenlabrada y una multa de 15.001 euros por "conductas contrarias al buen orden deportivo", una infracción tipificada como muy grave en el artículo 68.1 de la RFEF, en su escrito remitido al Comité de Competición. Justifica su decisión "por la comisión de una infracción disciplinaria por conductas contrarias al buen orden deportivo de carácter muy grave". y que "solo se repara impidiendo participar en la misma a quien la causó, de tal manera que la sanción cumple el principio de proporcionalidad".

Díaz Sánchez concluye que hubo "dolo" en la actuación del club madrileño porque la competición quedó afectada "mediante engaño,ocultación de datos, proporción de información sesgada y tardía, y riesgo para la salud de los participantes de la competición". Además, señala en repetidas oportunidades a lo largo de las 45 páginas de su informe, que el médico y el presidente del Fuenlabrada "mienten" y muestran "incongruencias" en los testimonios que aportaron. El instructor especifica también que los responsables del club madrileño eran conocedores de la existencia de cuatro positivo por Covid-19 el domingo 19 de julio, el día anterior a la fecha en la que se tenía que disputar el partido en Riazor, y ocultaron dicha información "intencionadamente, aun a sabiendas del riesgo" que suponía el desplazamiento a A Coruña.

E El médico recomendó el domingo, día 19, no viajar. El médico del Fuenlabrada no se desplazó con la expedición porque era uno de los tres positivos que se produjeron el domingo 19 (el primero se había revelado el día anterior), es decir, en la víspera del partido que se tenía que disputar en Riazor contra el Deportivo. En su declaración ante el juez instructor de la FEF, el mismo detecta numerosas incongruencias. "Como se ha dicho, resulta muy llamativo que el responsable de los servicios médicos del club afirme con respecto a los positivos del sábado y del domingo (días 18 y 19 de julio), tras una revisión de los contactos próximos, entienda que no hay riesgo y el lunes (día 20) certifique que se considera necesario realizar una cuarentena domiciliaria", expone Ricardo Esteban Díaz. "El médico del club -dice más adelante-, en su declaración, manifiesta que el domingo por la noche (19 de julio) desaconsejó el viaje a A Coruña, que la suspensión del viaje se planteó a la LNFP (Liga Nacional del Fútbol Profesional), reafirmándose en que él, como responsable máximo de los servicios médicos del club? desaconsejó ese viaje: El domingo por la noche, sí. Se habló con LaLiga y se desaconsejó el viaje a A Coruña", transcribe el juez de forma literal la declaración del médico del Fuenlabrada. "Este instructor -escribe el juez- no alcanza a discernir si es más grave que el médico (cuando es el máximo responsable en la materia y la persona de contacto con el laboratorio que realizó los test) no conozca hasta el lunes (día 20) la existencia positiva de casos positivos confirmados o que el médico, con la responsabilidad exigible e intrínseca a su cargo, mienta en sus declaraciones diciendo que no tuvo conocimiento de casos positivos hasta el lunes, máxime cuando él es uno de los resultados positivos detectados el domingo".

E El fisioterapeura, entre los positivos del domingo. El sábado 18 de julio, dos días antes de la celebración de la última jornada, se conoce que un futbolista de la primera plantilla del equipo madrileño es positivo; este futbolista es recluido en su domicilio, pero sus compañeros se ejercitan al día siguiente, domingo19, que es cuando se conocen otros tres positivos. El propio médico, el analista del equipo y uno de los fisioterapeutas, que no se desplazan a la ciudad coruñesa. "El relato del médico -abunda el juez instructor- se refrenda, de forma abrumadora, con el contenido de diferentes documentos presentados durante la tramitación del expediente por parte del club expedientado (el Fuenlabrada). Así, en el escrito de fecha de 27 de julio, firmado por el presidente del club (Jonathan Praena), cuando se menciona la cronología de las primeras veinticuatro horas de dice textualmente 'el día sábado 18 de julio de 2020 se detecta un caso aislado positivo en PCR en el un jugador' que 'el día siguiente, ?, sse realiza un test de sangre y un nuevo test PCR' y que 'por la tarde del domingo se reciben los resultados de los PCR, siendo la totalidad de la plantilla negativo en Covid-19. No obstante, se detectan tres nuevos casos: el médico, el fisioterapeuta y el analista de vídeo". El fisio, que está en continuo contacto directo con los futbolistas. Incluso así el Fuenlabrada se desplazó a A Coruña al día siguiente, lunes 20 de julio.

E Mala fe.Insiste Ricardo Esteban Díaz Sánchez en su informe al comité de Competición de la FEF en la mala fe con la que actuaron los responsables del Fuenlabrada en su desplazamiento a la ciudad coruñesa. "Como se ha acreditado, el club (sus dirigentes y el médico) eran, de sobra, conocedores de la existencia de cuatro positivos de Covid-19 el domingo día 19 de julio. En esa fecha no consta que la RFEF o el CSD recibieran información al respecto, ya que todo se circunscribía a las relaciones entre el club, la LNFP y el laboratorio Synlab (encargado de realizar los test). El hecho de no comunicar esta información al CSD y a la RFEF pudiera haber quedado en mera anécdota si no fuera porque, al final, donde había cuatro casos se convirtieron en 28, se tuvo que suspender la celebración de un partido siendo la última jornada del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División y se produjo una desvirtuación (hasta ahora nunca vista en la historia del fútbol español) de la competición". "El club (Fuenlabrada) y la LNFP ocultan, deliberadamente, toda la información que conocían, quizá con la esperanza de que los casos no trascendieran y, posteriormente, cuando ya no tienen remedio habida cuenta de que la situación se había descontrolado, en cuando en la tarde del lunes día 20 deciden ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Deportes y este a su vez del secretario general de la FEF.

Comunicación al Deportivo. El Deportivo tiene conocimiento de los positivos en el Fuenlabrada apenas dos horas antes de que se inicie el encuentro, un acto que el juez instructor considera que fue un "ejercicio de insolidaridad" por parte de los dirigentes del club madrileño. "Aunque el Fuenlabrada y la LNFP entiendan que no hay ninguna obligación de comunicar al club oponente (el Deportivo) las circunstancias sanitarias existentes es, sin duda, un ejercicio de insolaridad abrumadora el hecho de que se ocultara al Deportivo la situación dde la plantilla conocida el sábado 18 y el domingo 19. Ello aús es más grave, cuando no encontramos en la última jornada de la competición y el club oponente, en caso de conocer la situación real los día antes, hubiera podido ejercer alguna acción que afectara al desarrollo de la jornada", explica el instructor. "Es una muestra más del sigilo y secreto que los dirigentes del club y la LNFP han guardado en torno al asunto.

E Consecuencias.Ricardo esteban Díaz Sánchez propone al Comité de Competición el descenso del Fuenlabrada por "la grave afectación producida a la competición" y una multa de 15.001 euros (la sanción económica media), y ahora será Competición quien tenga que decidir. En cualquier caso, los clubes implicados, también hay que incluir al Numancia, tienen diez días hábiles para presentar alegaciones. Tras la decisión dde Competición quedará el recurso a Apelación, al TAD y el posterior recurso a los tribunales ordinarios. De confirmarse el descenso del club madrileño, este pasaría a ocupar la última plaza de la clasificación y todos los equipos ascenderían un puesto, lo que llevaría al Deportivo hasta la decimoctava plaza, es decir, fuera de los puestos de descenso. Es lo que dice el artículo 61 del código disciplinario de la RFEF. "El club sancionado con el descenso de categoría se tendrá por no participante en ella, y ocupará la última plaza de la clasificación con cero puntos, computándose entre las plazas de descenso previstas".