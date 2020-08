"Esto es una cadena; desde arriba a mí me exigen y yo voy a exigir"

Fran González Pérez (Carreira, 1969) volvió a sentir un cosquilleo especial el pasado martes en Riazor, "como cuando tenía 17 años antes de saltar al campo". Regresó al estadio para su presentación como nuevo director de cantera del Deportivo, cargo que asume con "mucha ilusión" y a la vez con una "responsabilidad grande detrás por todo lo que significa este gran reto".

Jugó 18 años en el Dépor y luego pasaron 15 hasta su regreso, ¿por qué tanto tiempo?

No lo sé. Estuve a punto de venir hace cinco o seis años, y cinco o seis años después me doy cuenta de que a lo mejor no estaba preparado para una responsabilidad tan grande. Quizá mi etapa formativa no la había finalizado todavía. Esa experiencia que me ha tocado vivir fuera de Galicia fue fundamental para conocer un poco lo que hoy sé, primero una etapa en Barcelona y luego una etapa definitiva en el Manchester City. Fue una experiencia única y muy enriquecedora. Fueron dos años allí de un trabajo diario constante. Creo que me ha ayudado mucho.

¿Algo así es aplicable al Dépor?

Totalmente. Eso va a depender un poco de las personas que se vayan eligiendo en cada uno de los puestos y de la ilusión de cada uno de nosotros. Hay que tener dedicación y disciplina. Es verdad que hoy en día hay mucho dinero que invierten por ahí adelante en el fútbol base, pero creo que aquí se pueden hacer muy bien las cosas. Lo único, que hay que tener paciencia, porque esto no va a ser de un día para otro y más ahora con el tema del virus, que es un pequeño freno a lo que sería una temporada habitual. Yo he firmado aquí tres años. El día que me tenga que ir espero dejar algo ahí muy importante y que se pueda beneficiar otra gente, y dejarlo en las mejores condiciones posibles para que dentro de muy poco pueda haber gente [canteranos] en los primeros equipos. Cuando los ves ahí en la élite, esa sensación es única y me gustaría que el día de mañana esa sensación pudiera tenerla con jugadores del Dépor, y verlos ahí.

Ese mensaje de apuesta decidida por la cantera no es nuevo en el Deportivo, ¿por qué hay que creer ahora que es de verdad?

Una de las primeras razones es porque el presidente, Fernando Vidal en este caso, es el primero que dice que cree en la cantera, y si el presidente cree y los consejeros creen, ya estamos dando un paso muy importante. Primero los responsables, luego el staff, etc. Lo más importante es creer. Estoy convencido de que en Galicia y en A Coruña hay muy buenos jugadores. A mí me ha tocado aterrizar ahora y hacer un buen análisis de qué ocurre ahí dentro para ir haciendo esos cambios que se crean necesarios para que en un futuro no muy lejano podamos disfrutar de esos chavales. Al final, si hacemos una buena labor y una buena captación, que ahí es donde creo que está un poco la clave, eso será un motivo de orgullo para todos los que formamos parte de esa cadena y nos vamos a sentir todos muy felices de que esto salga adelante. ¿Por qué tenemos que creer? Esto es una labor de todos. No creamos que Fran va a hacer milagros solo. Todos tenemos que estar arropados. Un tema muy importante es la entrada de Valerón. Él también viene de una cantera muy importante en Las Palmas. Eso también es un punto muy importante para los niños de la cantera, lo que podamos transmitir gente como nosotros, que somos un poco de la casa. Cuando los chavales ven estos ejemplos, ven un reflejo y ellos seguro que a partir de ahora trabajarán con más ilusión, y esos niños también se tienen que dar cuenta de que no se consigue nada si por parte de ellos no hay trabajo ni esfuerzo.

¿Cuál es su primer diagnóstico? ¿Se necesitan grandes cambios?

No lo sé. Son días de mucha información. Ahora no quiero marcar muchas cosas. Me encuentro con entrenadores, preparadores físicos? hay que ir hablando con todos para que haya un poco de consenso, saber en la dirección que tenemos que ir y para el año, o dentro de seis meses u ocho, tendré un buen diagnóstico, habrá un criterio y veremos hacia dónde dirigirnos. Ahora mismo es demasiado pronto. Yo tengo bastante claro lo que quiero pero también quiero ver cómo se trabaja, qué se hace, y me gusta que el entrenador también tenga su libertad.

¿Los resultados van a ser secundarios? ¿De lo que se trata es de formar y promocionar jugadores para que lleguen al primer equipo?

Tampoco se trata de promocionar jugadores. Hay que tener mucho cuidado. A veces si haces un allanamiento, por decirlo de alguna manera, el jugador igual se acomoda y llega la hora de la verdad y se creía que esto era más fácil. La formación está por delante de todo pero, si se hace una buena formación, al final van a venir resultados. Creo mucho en que el futbolista también se tiene que acostumbrar a ganar. Queda muy bonito lo de la formación, formación y formación, pero al final no hay que olvidar que somos el Deportivo y eso hay que sentirlo de una manera. Somos un equipo referencia y [los canteranos] tienen que darse cuenta de que el no ganar significa sufrir y sentirse un poco mal. Cuanto más lo sientan, muchísimo mejor. Tienen que tener no digo la obligación, ni mucho menos, porque no es la palabra, pero sí tienen que sentir que hay que ganar porque eso forma parte de la formación. Tienen que sentir esa responsabilidad de que somos el Deportivo, de que este equipo ha sido muy grande. Dicen que hay que competir el fin de semana. No. Hay que competir el lunes, el martes, el miércoles, en cada entrenamiento hay que competir, y cuando compites quieres ganar, y cuando quieres ganar es cuando estás compitiendo, está todo unido. Al final los mejores jugadores son aquellos que jugando a las canicas o a cualquier jueguecito se van a encabronar, se van a sentir jodidos, y ese punto de cabreo es lo que les va a hacer mejorar. Tiene que ir todo unido pero, evidentemente, la formación es lo más importante. Si al primer equipo llegan cinco? lo firmo mañana, cinco o diez jugadores [canteranos] en el primer equipo y no haber ganado absolutamente nada, eso significaría que el trabajo de cantera está bien hecho.

¿La captación es tan importante como la formación?

Sí. Es importantísima. Ahí es donde empieza el gran éxito de una cantera. Si no hay una buena captación, es muy difícil, por muy buen trabajo que hagas.

¿Hay que mejorar ese apartado? ¿Tiene el club recursos para ello?

Supongo que habrá que mejorar. He estado hablando, me están dando información y, por lo que estoy percibiendo, hay que mejorar. Supongo que en todo habrá que mejorar. A Fran se le está exigiendo mucho y, a partir de ahí, Fran va a exigir también a todos, y todos tenemos que mejorar. Esto es una cadena porque desde arriba a mí me exigen, yo estoy ahí y también tendré que exigir. Aquí hay una manera de hacer la captación, una manera de entrenar, una manera de la preparación física? yo creo que tengo que aportar mi granito de arena, al igual que ellos [los técnicos]. Yo también quiero aprender de ellos, y que me digan. Esto es una labor de todos. Veremos. Es muy importante también el presupuesto y los recursos para poder hacer también una mejor captación porque al final el dinero creo que es importante. Y si no hay dinero, tenemos que buscar, de una manera u otra, y empezar a competir, primero tener muy bien controlado A Coruña y alrededores, luego Santiago, Ourense? abarcar todo lo posible e intentar fichar a los mejores. Por trabajo y por esfuerzo, no va a quedar.

¿Cómo palpa que ha reaccionado el deportivismo a su regreso?

Siempre siento mucho cariño por ahí, cuando estoy por la calle. Realmente de las redes sociales no sabría decir, porque no soy un usuario. Estoy encantado con este trabajo. Le tengo que agradecer al presi y a los consejeros esta oportunidad. Espero no defraudarles a ellos ni a toda la familia deportivista que está detrás. Espero no decepcionar a nadie y dar un paso muy importante a la cantera. A partir de ahí va a haber críticas y va a haber un poco de todo. Las he sufrido como jugador y sé lo exigente que es la gente en A Coruña. Yo, a remar y a aportar todo lo que sea necesario por mi parte para hacerlo lo mejor posible.