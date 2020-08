Álex da un paso al frente

Álex Bergantiños decidió presentar una denuncia por detención ilegal contra los agentes que el pasado día 5 de agosto le indicaron que los acompañase a la Comisaría de Lonzas, cuando el capitán del Deportivo estaba realizando una entrevista en un parque próximo a su domicilio, en Vioño. Los policías, integrantes del Centro Nacional de Policía de Integridad en el Deporte y Apuestas, se presentaron en A Coruña apenas doce horas después de que se hiciese público un audio del futbolista coruñés a sus compañeros de equipo en un grupo de las redes sociales y se llevaron al futbolista a la Comisaría, donde declaró por espacio de dos horas. "Estoy bien, muy tranquilo. El Departamento de Integridad quiso preguntarme sobre el audio y se lo expliqué", manifestó Álex al salir del centro de Lonzas.

El futbolista y capitán del Deportivo llegó a mantener una discusión con Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, al finalizar el partido, que se disputó el pasado día 7, en el que los blanquiazules lograron la victoria (2-1) y dejaron a los madrileños sin posibilidades de disputar la promoción de ascenso. En esa conversación daba la impresión de que el futbolista de la Sagrada Familia reprochaba la actuación del club madrileño en su caso personal, que había anunciado que iba a presentar una denuncia por el audio de Whatsapp, algo que finalmente realizó LaLiga.

Dicha denuncia obtuvo respuesta por parte de la jueza de Instrucción número 1 de a Coruña, que consideró que había que tener "más cuidado" en el momento de utilizar "los recursos públicos y no malgastarlos en asuntos sin relevancia como este", dictó en su escrito. Curiosamente, y según recuerda el diario El País, el teléfono móvil de Álex fue requisado aquel 5 de agosto y hasta ayer no pudo recuperarlo porque no se lo podían reenviar ya que no se podía malgastar recursos públicos en la devolución del aparato personal del futbolista.

El centrocampista blanquiazul también recibió el apoyo de diversos sindicatos de la Policía Nacional, entre ellas la Unión Federal de Policía, que reclamó una investigación sobre el ex comisario Florentino Villabona "por si hubiera utilizado a funcionarios policiales para su uso como integrante de una institución privada -LaLiga-".

Villabona es el hombre fuerte de Javier Tebas en la Liga Nacional del Fútbol Profesional, antes ocupó el cargo de comisario general de Seguridad Ciudadana y ya jubilado, en junio de 2018, aceptó la oferta de la Liga para ser el máximo responsable del departamento de integridad y seguridad. Este es otro de los nombres que podrían aparecer ante el juzgado, ya que su denuncia provocó que "los dos funcionarios -agentes- llegasen en un tiempo récord a A Coruña", según la Unión Federal de Policía.