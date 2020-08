El Juzgado archiva la causa contra Bergantiños al no apreciar delito

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia exprés interpuesta por LaLiga frente a Alex Bergantiños que ocasionó su detención policial, al considerar que en el audio difundido irregularmente no se aprecia la existencia de delito alguno. Ayer el futbolista solicitó la apertura de una investigación interna por parte de la Policía Nacional para esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables de una detención que considera ilegal al no ajustarse a Derecho. Instrucción 3 de A Coruña ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento abierto contra el capitán del Deportivo por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares. El futbolista fue denunciado por LaLiga tras hacerse público un audio que envió a un grupo privado de wasap. "De la conversación mantenida por el capitán con su vestuario no se aprecia la existencia de delito alguno", subraya la jueza en el auto, contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.

"Resulta sorprendente la acusación realizada a Bergantiños de intentar alterar los resultados de la competición, procediendo a su detención de manera intempestiva, trasladando incluso efectivos policiales desde la capital para ello, sin practicare prueba alguna con jugadores del otro equipo, por ejemplo", recalca la instructora en el auto. La magistrada insiste en que el Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (Cenpida) no ha aportado "ningún elemento objetivo y serio de prueba o indicio de criminalidad más allá de una conversación en tono de confianza del jugador con sus compañeros por las circunstancias en que se había acordado celebrar el encuentro contra el Fuenlabrada".

La jueza hace referencia en el auto a que confluían "unas circunstancias extraordinarias que hacían ese partido difícilmente comparable con otros partidos, como es público y notorio, por lo que el Cenpida, también era conocedor de ello".

Así, recalca que el Deportivo, en caso de "amañar" el encuentro, "solo conseguiría tres puntos que no le salvarían del descenso", por lo que "sería el Fuenlabrada el que podría salir favorecido de un supuesto amaño entre clubes, dado que era este equipo el único que, en principio, salvo lo que se decida administrativamente, se jugaba la posibilidad de jugar el playoff de ascenso".

En cuanto a un posible "amaño" de resultado para obtener lucro con apuestas deportivas, la magistrada destaca en el auto que "tampoco tendría ningún sentido, habida cuenta el resultado del partido, venciendo el equipo de la ciudad herculina por dos goles a uno, con un final vertiginoso en el tiempo de descuento, difícilmente previsible y mucho menos arreglado entre los jugadores".