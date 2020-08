El Dépor solicita que no haya calendario hasta saber si tendrá plaza en Segunda

El Deportivo solicitó medidas cautelares a la Real Federación Española de Fútbol para aplazar el sorteo del calendario de la temporada 2020-21 hasta saber definitivamente en qué categoría competirá. Desde la plaza de Pontevedra mantienen abiertas varias batallas judiciales para evitar en los despachos la caída a Segunda B, entre ellas la derivada del expediente extraordinario abierto al Fuenlabrada por las graves consecuencias competitivas y sanitarias de su viaje a A Coruña para el partido inicialmente fijado para el 20 de julio. Mientras no se resuelva el caso, entiende el Deportivo que no debe definirse el calendario para evitar un daño irreparable si la competición, cuyo comienzo está previsto para el 12 de septiembre, arranca sin el conjunto blanquiazul y después la justicia deportiva, o la ordinaria, le adjudica una plaza en Segunda.

El juez instructor del Comité de Competición propuso una sanción de 15.001 euros y el descenso administrativo del Fuenlabrada, castigo que en caso de hacerse efectivo en teoría permitiría al Dépor ocupar la plaza en Segunda que dejaría vacante el equipo madrileño. Sin embargo, la solución no será inmediata debido a los plazos legales para recurrir. Desde el lunes tanto el expedientado como el resto de interesados disponen de diez días hábiles para presentar alegaciones. Una vez estudiadas, deberá pronunciarse Competición, cuyo fallo podrá luego ser recurrido ante Apelación, primero, y el Tribunal Administrativo del Deporte, después. Eso significa que, en el mejor de los casos, no habrá una solución definitiva hasta mediados de septiembre, con el campeonato ya en marcha. Eso, siempre y cuando el caso no se enrede aún más acudiendo a la justicia ordinaria, como el Deportivo ya hizo para reclamar los tres puntos por la posible alineación indebida del Extremadura en el encuentro de la antepenúltima jornada.

Salvo que el Consejo Superior de Deportes decida mediar para buscar una solución política con la que minimizar los daños, el caos derivado de la adulteración de la competición por el aplazamiento del Dépor-Fuenlabrada amenaza con paralizar no solo el sorteo del calendario, todavía sin fecha, sino incluso el comienzo de la temporada de Segunda División.

Impugnaciones

Mientras el Deportivo va a por todas en su batalla legal por defender su derechos, LaLiga sigue empeñada en cerrarle las puertas del fútbol profesional, en este caso para beneficiar los intereses de otro de sus asociados, el Fuenlabrada. La temporada aún no acabó, porque queda la vuelta de la final del play off, pero el club coruñés no fue convocado ni para la Comisión Delegada del lunes ni para la junta de división del martes, así que el Dépor sigue valorando la posibilidad de impugnar ambas reuniones.