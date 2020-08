Sabin: "Para el Dépor soy del Dépor hasta que descienda"

Sabin Merino, uno de los refuerzos invernales del Deportivo que firmaron una cláusula de renovación automática en caso de permanencia, se reincorporó a la disciplina de su equipo de procedencia, el Leganés, pero desde el club coruñés aseguran que tendrá que regresar para ponerse de nuevo a las órdenes de Fernando Vázquez si el Dépor se acaba salvando en los despachos. "Al final es una situación complicada. Para el Dépor soy jugador del Dépor hasta que el equipo descienda a Segunda B", afirmó el delantero en Onda Madrid. "No lo sé. Cada uno tiene una opinión respecto a este tema y yo intento mantenerme al margen, entrenar, y hacer lo que tengo que hacer, porque es una situación que no está en mis manos, que yo no controlo, y lo dejo en manos de los que controlan del tema", añadió Sabin Merino al referirse a esa incertidumbre sobre su futuro.