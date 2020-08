Caso Fuenlabrada | La Federación insta al CSD a resolver "de manera urgente" el "conflicto del marco jurídico aplicable" en las reclamaciones de Dépor y Numancia

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, envió hoy una carta al director general del Consejo Superior de Deportes, Joaquín de Arístegui, con copia al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la que insta al CSD a resolver "de manera urgente" el "conflicto del marco jurídico aplicable" en las reclamaciones de Dépor y Numancia. "Ponemos en su conocimiento un conjunto de peticiones que se han formulado por parte de clubes de segunda división, sindicato, etc. y que pese a haberse trasladado a la LNFP o elevado al CSD no han tenido aún respuesta", empieza la carta al CSD, en la que la Federación considera "imposible" la aplicación de la propuesta remitida por el sindicato AFE de ampliar a 26 el número de equipos.

"En estas mismas fechas, (21 de agosto) hemos recibido escrito del CD Numancia, que adjuntamos, en el que se solicita la paralización del calendario y del sorteo de las competiciones a la espera de la resolución del expediente disciplinario abierto al CF Fuenlabrada por parte del Comité de Competición y Disciplina de la RFEF. También tenemos constancia del escrito, de fecha 20 de agosto, del RC Deportivo de La Coruña ante el CSD, en el que se solicita la medida cautelar de la paralización de la competición. (se adjunta). Así mismo, tenemos constancia de la presentación por parte de la LNFP de un conflicto de competencias ante el TAD", explica la carta en referencia a la reclamación de LaLiga ante el TAD para archivar el expediente federativo contra el Fuenlabrada y dar solo validez al cursado desde la patronal, que exoneró al club madrileño de toda culpa.

"Desde el punto de vista de la RFEF, este conjunto de circunstancias hace que estemos ante un conflicto del marco jurídico aplicable que debería ser resuelto por el propio Consejo Superior de Deportes de manera urgente y previa al inicio de las competiciones-no sólo a las competiciones sino también a la aprobación del calendario y la realización del sorteo- y todo ello, en aplicación de la legislación vigente", argumenta en su carta la Federación, que descarta la configuración del calendario y la realización del sorteo mientras no se resuelva este caos.

Además, la Federación informa al CSD de las "presiones constantes y escritos amenazadores" recibidos desde LaLiga. "Queremos manifestar a esta Dirección General que en los últimos días hemos recibido presiones constantes y escritos que podrían calificarse de amenazadores por parte de la LNFP, ya sea por su Presidente o por su Director de Competiciones, en relación con el sorteo de las competiciones de la primera y la segunda división. Queremos transmitirle que esta RFEF no puede tolerar ni aceptar el contenido de dichas misivas. Dos cosas deben quedar absolutamente claras. Mientras no haya un calendario aprobado legalmente no habrá sorteo de las competiciones y, segundo, el sorteo lo hará la RFEF en el momento en que esté aprobado el calendario y no antes. Queremos dejar constancia que si la LNFP realiza un "simulacro" de sorteo ilegal, el mismo, no sólo será totalmente inválido, sino que esta RFEF denunciará al Presidente y al Director de Competiciones de la LNFP ante las autoridades administrativas y ante la justicia por incumplimiento del marco jurídico vigente, vulneración de Estatutos y Reglamentos e infracción muy grave del artículo 76, apartado 2, letra a) de la ley del deporte, pero además denunciará la vulneración de las normas deportivas más elementales ante la FIFA y la UEFA".

La Federación propuso a LaLiga optar por un campeonato de Segunda de 24 equipos como solución, pero la patronal lo descarta. El Dépor está pendiente de esa posible ampliación y también de la sanción al Fuenlabrada por las consecuencias sanitarias y competitivas de su viaje a A Coruña para el partido aplazado del 20 de julio. Si el club coruñés es castigado con el descenso administrativo, como propone el juez instructor del Comité de Competición, su plaza en la categoría de plata en teoría le correspondería al Deportivo.