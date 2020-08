Co doado que era todo...

Hai moito que arar nunha sociedade que é quen de manter a un paisano que ten parado un deporte (dúas competicións, quizais tres) por mor dos seus intereses individuais. Si, o fútbol profesional está parado; tamén o semiprofesional (Segunda División B) por un fachendoso que manexa os seus xefes como se lle antolla. É incomprensíbel que un empregado decida máis que os xefes, pero Javier Tebas é quen de conseguilo. Coñecer a causa debe ser tremendo. Máis cando era todo moi sinxelo. Con suspender a derradeira xornada de Segunda División estaba todo arranxado, pero papaíño tiña que ollar os cuerios do cativiño que, seica, non pon un pé despois doutro sen fitar cara o patriarca. Aprazamento da derradeira xornada e xa se xogará. Iso sen tirar dos fíos, porque o que fixo o Fuenlabrada coa súa viaxe á Coruña é causa dunha análise alén do fútbol. Cando se puidese, se xogaba esa derradeira quenda e que falasen os marcadores. Tíñao moi mal o Deportivo; peor o Numancia. Porén atoparon un argumento para se defender, unha carta coa que os agasallou papá Tebas, prepotente polo consentimento dos seus xefes que son os clubes da LNFP. Cabía despois outra solución, unha liga de 24; nesta liña moveuse tamén a FEF, pero o xefe da LFP mantén o seu non. A AFE falou de 26 equipos. Tampouco é mala idea porque o más lóxico para min é que con todo isto non houbese descensos; o máis lóxico era que non se retomase a competición, pero " fútbol es fútbol", pouco menos que o actual circo romano. Que pensarán disto os xogadores do Liceo e os do Leyma Básquet Coruña, que os deixaron ás portas dun título e dun ascenso. Hockey e baloncesto non son fútbol. Nin teñen un Tebas. Todo era moito máis doado se se fixesen as cousas sen intereses persoais, só facendo o que din as normas E por riba, quere comezar o 12 de setembro! En serio? Con todo o que está por amañarse? Tebas conta cos recursos propios que lle proporcionan os cartos e as relación na capital do reino, pero estase atopando con dous sabañóns, un na Coruña e outro en Soria. Serán os xulgados os que decidan e non un empregado. Mágoa que os representantes do pobo, os políticos, estean calados. Submetidos tamén á caverna? De provincias, que duda cabe!, pero parvos, o xusto.