Richard: "Estamos acabando agosto y esto parece una película de miedo"

El director de fútbol del Deportivo, Richard Barral, está convencido de que el equipo coruñés competirá en Segunda División la próxima temporada, pero pide "a quien corresponda" que resuelva de inmediato la actual situación de incertidumbre porque "la planificación no se puede retrasar más". "No tengo ninguna duda de que vamos a estar en Segunda y me gustaría, si es así, saberlo cuanto antes porque la planificación no se puede retrasar más. Se lo pido a quien le corresponda", afirmó esta mañana. "Estamos acabando agosto y esto parecde una película de miedo", añadió.

En cuanto a la construcción de la nueva plantilla, Barral argumenta que es imposible fichar sin tener la certeza de en qué categoría jugará el Dépor porque "hacer una plantilla que valga para los dos (Segunda y Segunda B) es sinónimo de fracaso". "Desde el minuto uno nos estamos poniendo en el escenario de Segunda, porque consideramos que somos y seremos equipo de Segunda, pero como no depende de nosotros no podemos asegurarle a nadie eso, ese es el gran problema, ni a los que están ni a los que van a venir", lamentó el director de fútbol. En este sentido, anunció que Michele Somma ya está renovado y que Yago Gandoy ampliará pronto su contrato. Además, el club incorporará un entrenador de porteros y un segundo entrenador en cuestión de "horas", entre hoy y mañana.

Barral negocia la salida de Diego Rolan, con muchas ofertas, pero ninguna del agrado del club: "Hizo buena temporada en México, hay muchos equipos allí que lo quieren, hay también otras ofertas de Europa, pero hay un problema, que los clubes se están viendo afectados económicamente. Hay menos dinero para todo. Las ofertas que hay en este momento todavía no satisfacen al club. Antes de marzo ya se hablaba de unas cantidades y esas cantidades en este momento no pueden ser. Por eso por ahora no hemos aceptado ninguna de las propuestas, pero ha habido bastantes". El club prefiere que el uruguayo no se reincorpore al trabajo mientras se resuelve su salida.

El que volverá, si el Dépor sigue en Segunda, es Sabin Merino, recién retornado a su club de procedencia, el Leganés. "La relación con el Leganés es muy buena desde siempre. Ellos se han portado muy bien cuando nosotros les pedimos a Sabin, han puesto todas la facilidades en varios aspectos, deportivo y económico. Queremos corresponder por eso le hemos permitido que esté allí. Es verdad que hay un contrato, que en caso de que sigamos en Segunda será jugador nuestro. Solo lo repescan en el caso de descender a Segunda B".