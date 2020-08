El Dépor ya corre entre tinieblas

Panorama oscuro, casi negro, el que se encontraron los futbolistas del Deportivo ayer a primera hora en Abegondo, donde completaron una intensa primera jornada de pretemporada, con sesiones de mañana y tarde. La matinal comenzó a las 09.45 horas bajo una densa niebla que, poco a poco, se fue despejando para dar paso a un sol radiante que permitió ver a un Fernando Vázquez tan activo y animado como de costumbre. Al frente del grupo de futbolistas, el capitán, Álex Bergantiños, que mantuvo una charla particular con el técnico sobre el césped. El coruñés seguirá, sea cual sea la categoría en la que compita el Dépor. En cambio, el futuro de la mayoría de sus compañeros, de casi todos, depende de que el equipo no caiga al tercer escalón nacional, ya que si se consuma el descenso el club se vería obligado a tener que hacer una profunda remodelación en la plantilla. Mucha incerteza, individual y colectiva, que debe resolverse pronto para no complicar todavía más la planificación deportiva.

Para el primer día de preparación Vázquez tuvo 18 jugadores a sus órdenes, incluido el lesionado Michele Somma, que hizo con el grupo la sesión matinal completa y casi toda la vespertina, y Claudio Beauvue, la novedad con respecto a los que fueron citados para pasar las pruebas PCR el pasado viernes en Abegondo. También integrados en la dinámica colectiva se ejercitaron los tres retornados tras cesiones: Fede Cartabia, Borja Galán y Gerard Valentín. Al margen realizó tareas sobre el césped Uche Agbo para avanzar en la recuperación de su lesión de rodilla por la que se perdió las últimas jornadas de la pasada campaña. El centrocampista nigeriano es uno de los jugadores cuya continuidad depende de que el Dépor siga en Segunda.

Faltaron Diego Rolan, que no se reincorporará mientras el club negocia su salida; Gaku Shibasaki, a punto de llegar después de haber tenido algunos problemas para coordinar sus vuelos; y Dani Giménez, con unos días más de permiso mientras ultima la recuperación de su lesión en el cuádriceps, concretamente en el recto anterior. Tampoco estuvo ayer en Abegondo el preparador físico, Manuel Pombo, con permiso. Le tocó a José Ángel Franganillo supervisar el calentamiento y el circuito de fuerza que realizaron los jugadores antes de completar las primeras tareas con el balón.

Desde el primer momento Vázquez dio protagonismo a la pelota y ya en la sesión matinal organizó un partidillo de nueve contra nueve en un campo de dimensiones reducidas. Bajo palos, los fabrilistas Alberto y Brea, dos de los siete jugadores de las categorías inferiores que inician la pretemporada con Vázquez. Repiten Gandoy, Valín, Juan Rodríguez y el propio Alberto, a los que ya conoce del curso pasado, y se estrenan Pablo Brea, Adri Castro y el imponente Javi Sanmartín.

Mucha intensidad para empezar, tanto en la sesión matinal como en la vespertina, en la que el cuerpo técnico aumentó la carga física. Somma, que por la mañana completó todas las tareas con la plantilla, abandonó el ensayo de la tarde en el tramo final, tal y como estaba previsto, según informó el club. Hoy, segundo día de pretemporada con un único entrenamiento matinal.