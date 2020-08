La Federación paraliza todo el fútbol

La Federación Española de Fútbol (FEF) decidió paralizar todo el fútbol español, incluido el profesional, en tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) no se pronuncie sobre el conflicto producido con el caso Fuenlabrada, al desautorizar a la Liga Nacional del Fútbol Profesional (LFP) a celebrar el sorteo de los calendarios de Primera y Segunda, acto que había anunciado para el jueves. La patronal considera que estas dos competiciones están al amparo del organismo que preside Javier Tebas y, a pesar de la misiva de la federación, firmada por su secretario general, Andreu Camps, la patronal se "ratifica en la decisión, de acuerdo con sus competencias, de proceder a la celebración del sorteo el próximo 27 de agosto en el lugar que corresponda", esgrime la patrona.

La Liga había anunciado que las competiciones profesionales se iniciarían el próximo 12 de septiembre, aunque con la salvedad de que algunos equipos empezarían más tarde. Son los casos del Madrid, Barcelona y Atlético, que participaron en la fase final de la Liga de Campeones; el Sevilla, recientemente campeón de la Liga Europa; el Elche y el Girona, que disputaron el segundo encuentro de la fase de ascenso el pasado domingo. Por eso, a través de su comisión delegada fijó el 27 de agosto, mañana, para efectuar el sorteo de los calendarios de Primera y Segunda al margen de la Federación. Una comisión delegada en la que está representado el Deportivo y que en esta oportunidad tampoco fue convocado.

La FEF, que todavía no estableció ningún protocolo para que las restantes competiciones de fútbol puedan empezar, y ante la insistencia de Javier Tebas, remitió ayer una carta a la LaLiga, con copia al Deportivo, al Numancia y a la AFE, en la que el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, advierte al líder de la patronal de que lo denunciará si organiza un sorteo "no oficial" del calendario para la próxima temporada mientras no se resuelvan los conflictos derivados del aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada ni haya la garantía, por parte de las autoridades competentes, de que las competiciones nacionales de fútbol pueden arrancar en su conjunto.

Camps, con un lenguaje contundente, advierte a Tebas de que en el caso de que siga adelante con ese "simulacro de sorteo" este "no tendrá valor alguno". Además, el secretario general de la FEF le reenvía el escrito que había remitido al director general del CSD, Joaquín de Aristegui. "Le adjunto carta enviada al Director General del CSD con copia a usted, donde por las razones en la misma expuestas esta RFEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP, mientras no se resuelvan, por parte del CSD, los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto", explica . A falta del pronunciamiento del CSD, ayer la SER anunció que el este organismo recordó que las competencias están claras, y que es la FEF la que decidirá; pero también insistió en pedir diálogo a la Federación y a LaLiga.

"En el momento en que exista una garantía por parte de los poderes públicos competentes de poder iniciar las competiciones oficiales, la RFEF estudiará el calendario. Por último, absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División de las competiciones oficiales de fútbol en España. Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no solo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo no oficial de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español", advierte Camps a Tebas.

Además, el secretario general de la FEF recomienda al presidente de la LFP que "respete" al Comité de Competición de la FEF, y le pide que se "abstenga de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda". Es el punto y final de un escrito en el que Camps le dice que tendría que "haber reflexionado" antes de enviar su carta en la que pide a Competición que se declare no competente.