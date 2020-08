El Consejo Superior de Deportes asegura que mañana habrá calendario

El Consejo Superior de Deportes (CSD) salió de su ostracismo para intervenir directamente en el conflicto que existe en el fútbol español y decidir que mañana se procederá a "la aprobación del calendario y la realización del sorteo para la temporada 2020-2021 de las ligas profesionales de fútbol". Así se expresó ayer Irene Lozano, presidenta del CSD en sendos escritos que remitió a Luis Rubiales y a Javier Tebas, máximos responsables de la Federación Española de Fútbol (FEF) y de LaLiga, respectivamente. Habrá calendario, como había asegurado la patronal que sucedería, pero será bajo el amparo del máximo organismo del Deporte español, que convocó para mañana a los representantes de ambos organismo -FEF y LFP- a una reunión entre ambas partes tras haber "constatado fehacientemente que no existe acuerdo", entre ambos organismos.

Tebas había respondido el pasado lunes a una misiva del secretario general de la FEF, Andreu Camps, que el sorteo de mañana se efectuaría "de acuerdo" con las "competencias" que se atribuye la patronal. Camps había advertido, en una misiva contundente que la "RFEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP, mientras no se resuelvan, por parte del CSD, los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto". El secretario general de la FEF incluso había amenazado con presentar denuncia "por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol," esto es, la UEFA y la FIFA.

Mañana habrá calendario en el fútbol profesional español -Primera y Segunda-, la duda está en saber si el Deportivo estará entre los equipos que formen parte de la Segunda División o, por el contario, se mantendrá la tesis de Tebas, que insiste en mantener una competición con 22 equipos, tal como está desde 1997, y en la que no estaría ni el equipo blanquiazul, ni el Numancia. Ambos, coruñeses y sorianos, respaldan la tesis de la FEF, que había propuesto una competición en Segunda con 24 equipos "de forma excepcional"; planteamiento rechazado de plano por LaLiga. Lo mismo hizo con la propuesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que surgió de la nada para plantear una liga con 26 equipos, es decir, en la que se anulasen todos los descensos.

En este asunto, provocado por el desplazamiento del Fuenlabrada a A Coruña el pasado día 20 de julio para disputar la última jornada de liga -suspendido por los cuatro positivos por Covid-19 que presentó el equipo madrileño-, el que tiene la potestad es la Federación Española de Fúbol (FEF). "Las competiciones oficiales estatales profesionales las organiza la Liga (art. 41 de la Ley 10/1990 y art. 28 del Real Decreto 1835/1991). Las competiciones oficiales estatales son de la Federación (art. 33.1.a de la Ley 10/1990, que incorpora el inciso en su caso precisamente para excluir de su ámbito las profesionales). Como hay aspectos que convergen se establece que en ellos deben coordinarse mediante un convenio, pero el Real Decreto 1835/1991, en su disposición adicional segunda, establece cómo seguir aunque no haya convenio", y obliga a intervenir al CSD, en una reunión que estará presidida por Luis de Aristegui, persona a la que algunas fuentes relacionan con LaLiga

Y ahí que ayer, "llegó el comandante y mandó a parar", con lo que ya "se acabó la diversión", que decía Carlos Puebla, el trovador de la revolución cubana hace ya más de 60 años. "He decidido activar la prerrogativa que el Convenio de Colaboración LNFP-RFEF atribuye al Consejo, teniendo en cuenta también lo que establece el artículo 8 s) de la Ley 10/1990 del Deporte en materia de solución de controversias y cumplimiento de sus fines básicos", afirme Irene Lozano en el escrito dirigido a Tebas y a Rubiales. "En lo que al calendario respecta se mantiene el mismo funcionamiento. Es la Liga quien lo elabora y el presidente de la RFEF dispondrá de diez días para rechazarlo o ratificarlo. En caso de no ratificarlo, la liga presentará una nueva propuesta que deberá responder la RFEF en un plazo de cinco días. De no ser aprobado, intervendrá el CSD", dice el convenio firmado en 2019.

Además, Lozano acude también a lo que "establece el artículo 8 s) de la Ley 10/1990 del Deporte en materia de solución de controversias y cumplimiento de sus fines básicos", afirma en el escrito dirigido a Javier Tebas y a Luis Rubiales. Este artículo se refiere a las competencias del CSD: "Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen ejercitando al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la presente norma". Y en lo que a la elaboración del calendario se refiere, se mantiene el mismo funcionamiento. "Es la Liga quien lo elabora y el presidente de la RFEF dispondrá de diez días para rechazarlo o ratificarlo. En caso de no ratificarlo, la liga presentará una nueva propuesta que deberá responder la RFEF en un plazo de cinco días. De no ser aprobado, intervendrá el CSD.", dice el convenio firmado por ambos presidentes en mayo de 2019.