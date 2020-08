El silencio antes de la batalla en el CSD

Hay silencios ensordecedores y el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha protagonizado uno que ha dejado huérfano al deporte español en el último mes. En su entendible papel institucional, ha querido mirar todo desde su atalaya a la espera de que los protagonistas se quisiesen entender, de que la justicia deportiva y ordinaria actuasen y de que Tebas y el Fuenlabrada asumiesen sus errores y obrasen en consecuencia. Nada. Han desfilado comunicados, presiones, cartas, hasta argucias policiales, profundamente inmorales y al límite de la legalidad. La máxima autoridad del deporte no quiso bajar antes de tiempo al fango. Haber atajado y cortado de raíz las huidas hacia delante de Javier Tebas hubiera reforzado la imagen del fútbol español y hubiera ahorrado muchos disgustos a los aficionados del Dépor, un club y una afición que no merecían ser atropellados por espurios intereses personales, por el ego y la ambición del padre del abogado del Fuenlabrada. Quizás es tarde, pero es sin duda el momento de hablar para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Un silencio solo se justifica por la contundencia de la tardía respuesta, por la carga de profundidad de la solución, de esa voz que se alza.

La cumbre de mañana en Martín Fierro pretende despejar el camino, que el fútbol siga andando, pero ni mucho menos será ni debe ser el punto y final a la asunción de responsabilidades por todo lo ocurrido en torno al Dépor-Fuenlabrada. Eso sí, cualquier escenario en el que el presidente de la Liga salga por la puerta indemne y con una media sonrisa, cualquier hoja de ruta en la que el Dépor sea el único que pague, será legitimar el modo de proceder de Javier Tebas. El hombre que se declaró único responsable de haber hecho viajar al club madrileño y, en consecuencia, de haber traído un brote a A Coruña y de haber adulterado la competición. La persona que aseguró que se iba a inhibir en cualquier asunto relacionado con el Fuenlabrada y que se ríe cada día de las advertencias de conflictos de interés. El dirigente que estaba en el fondo de la denuncia a Álex Bergantiños, censurada por un juzgado de A Coruña y ahora investigada. Hay espaldarazos que llegan con silencios y por omisión y el Consejo Superior de Deportes no puede formar parte de todo esto.

Un mes y cuatro días. Parece una condena de tipo leve, pero es el tiempo que lleva sin pronunciarse el organismo que preside Irene Lozano. El 22 de julio, 48 horas después de que las aguas se abriesen ante el fútbol español, habló por primera y única vez y lo hizo de manera contundente. Defendía su protocolo y señalaba a "LaLiga y al Fuenlabrada". Aseguraba que había sido "un grave error" haber emprendido el viaje y censuraba que no se le hubiesen comunicado los positivos el domingo, ni a ellos ni a Federación. La dureza y la ausencia de ambages es lo que espera cualquier ciudadano de quien le gobierna en una situación de tal gravedad. Pero el problema es que esas palabras no fueron refrendadas por decisiones, que desde entonces no ha habido consecuencias, salvo para el Dépor. Mañana es el momento de demostrar que hay verdad en aquel comunicado, que no fue maquillaje, una táctica dilatoria.

Una Liga de 24 sin peajes

Más allá de lo que digan la justicia deportiva y ordinaria y de una posible inhabilitación de Tebas, lo primero que debe salir de la reunión del jueves es una Liga de 24 o, en su defecto, una de 26, un extremo más inviable. La vida de los futbolistas y las planificaciones deportivas no pueden esperar más. Fuenlabrada, Dépor y Numancia tienen su futuro en el aire y cualquier apuesta por uno de los implicados para esa plaza que queda libre en una Segunda de 22 generará indefensión en el resto. No habrá sentencia deportiva firme antes del 12 de septiembre y aún quedaría la vía ordinaria abierta para quien se sienta dañado. El presidente de LaLiga y el club madrileño son los únicos culpables de este callejón sin salida del que han querido salir arrollando a quien se pusiese por delante.

Durante los últimos tiempos se ha querido demonizar al Numancia y, sobre todo, al Dépor y a la Federación. Lo único que ha hecho el club coruñés es, de manera beligerante, no dejarse atropellar, revolverse ante el último empujón que le daban hacia una Segunda B que se había merecido en el césped, pero que debía haber pisado por su propio pie, no instigado. El Deportivo está ahora en un limbo y a partir del jueves, si se articula la fórmula para siga en Segunda, tampoco debe estar de prestado ni con la condicional en esa categoría. El carácter vengativo de Tebas es conocido por todos y tanto el CSD como la Federación deben garantizar que pueda competir en igualdad de condiciones y sin zancadillas. Quizás es mucho pedir, pero es lo justo. El fútbol profesional español se organiza de manera privada, pero RFEF y CSD lo tutelan. Que se note.

Se han enmarcado los movimientos de la Federación en torno al Dépor-Fuenlabrada dentro de la guerra que mantiene con LaLiga. Otro episodio más del Rubiales-Tebas. Quizás al Dépor le ha podido rescatar esa animadversión cuando ya le faltaba aire en pleno ahogamiento, pero no es menos cierto que antes se había hundido por el impúdico proceder del presidente de la patronal. Bastante han hecho con mantenerse a flote en plena tempestad el club y el deportivismo, más fuertes y unidos que nunca. Al margen de las batallas de siempre, la RFEF siempre ha visto más allá, ha atisbado el embrollo legal en el que estaba metido el fútbol español y ha optado por quitarle las orejeras y el antifaz al CSD y a LaLiga. Javier Tebas, en cambio, antes que buscar una solución y apagar el incendio, ha preferido, cual Nerón, admirar cómo ardía Roma, la supuestamente mejor Liga del mundo, la de los impagos, los ERE y los brotes montados en un avión.