El Consejo Superior de Deportes se entrega a Tebas y consuma el descenso del Dépor

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se convirtió ayer en el verdugo ejecutor que consumó el descenso del Deportivo a Segunda División B. El organismo que preside Irene Lozano apoyó la tesis que defendía LaLiga, con lo que la Segunda División seguirá conformada por 22 equipos, que es la propuesta que desde el principio defendió Javier Tebas, presidente de la patronal del fútbol español. La postura del CSD lleva al conjunto coruñés a militar en la tercera categoría del fútbol español por segunda vez en su historia. Esta decisión afecta también al Numancia, otro de los clubes que había apoyado una competición con 24 equipos, postulado que defendía igualmente la FEF.

Deportivo y Numancia tendrán que esperar ahora a que los tribunales de justicia ordinaria resuelvan sobre este asunto, un proceso que se antoja duradero en el tiempo. Aunque Óscar Rama, asesor jurídico del Deportivo, aseguró ayer que solicitarán al juzgado la aplicación de "medidas cautelarísimas", para que se aplacen "el calendario y el sorteo" de Segunda División. El abogado, que acompañó a Fernando Vidal en la rueda de prensa virtual que el presidente del club blanquiazul ofreció anoche, afirmó que espera obtener una respuesta de los tribunales en el plazo de cuatro o cinco días" a partir de que presenten la demanda, "para evitar un atropello sin precedentes", según Fernando Vidal.

El presidente del consejo de administración del club deportivista, que reconoció estar "muy caliente", por la decisión que ayer desembocó con el Deportivo en Segunda División B, arremetió contra Javier Tebas, el Fuenlabrada y también contra el Consejo Superior de Deportes. "Hoy -ayer- se consumó un atropello sin precedentes a la competición y al Deportivo. Finaliza una parte importante del recorrido de la justicia deportiva que en esta oportunidad decidió inhibirse", en referencia a la actuación del Consejo Superior de Deportes. Acusa Vidal Raposo al organismo que preside Irene Lozano de "tolerar una cacicada de peligrosas consecuencias futuras para todos los implicados", con las resoluciones que respaldó y con su silencio.

El CSD decidió el pasado martes convocar de urgencia para ayer a los representantes de la FEF y de LaLiga, ante la prueba "fehaciente" de la falta de acuerdo entre las dos instituciones que gobiernan el fútbol español. La Federación mantuvo, en la reunión que se celebró en el Consejo Superior de Deportes, su postura de que la temporada 2020-2021 se disputase con 24 equipos de forma excepcional; LaLiga también se mostró inmóvil en su postulado inicial -en Segunda habrá 22 equipos-; el juez fue el CSD, que dio su apoyo a la patronal y, como verdugo, aplicó la puntilla al Deportivo y al Numancia. "Hoy -por ayer- no ha funcionado la justicia deportiva y sentimos un malestar enorme", insistió Vidal Raposo. "Ahora nos queda recurrir a la justicia ordinaria, que esperemos que sea una justica de verdad", apostilló durante su intervención.

El presidente del club deportivista reprochó al CSD que se haya "inhibido" y que no haya dado "ninguna respuesta" a todos los escritos que se le remitieron, tanto desde A Coruña como desde Soria, pues Deportivo y Numancia van "de la mano" en esta pelea. "Me parece injusto que el CSD no haya respondido" a ninguno de las misivas. "Se ha inhibido", agregó Vidal. "Es algo inaudito". El máximo organismo del Deporte español se desentendió, como asegura Fernando Vidal, hasta ayer, porque en la reunión que mantuvo en su sede con los representantes de la FEF y de LaLiga "tomó parte", aseveró el presidente deportivista. "Algunos fueron a esa reunión con las ideas claras; la Federación con la suya y la LaLiga con la propia; el que tomó parte fue el representante del Consejo Superior de Deportes", que con su decisión de apoyar una Segunda División con 22 equipos envió a Segunda B al Deportivo y, también, al Numancia.

El que permanece es el Fuenlabrada, el club que se desplazó el 20 de julio a A Coruña con varios positivos por Covid-19 en su plantilla, un equipo que tuvo que permanecer en cuarentena durante varias semanas en el hotel Finisterre y que llegó a contabilizar hasta 48 casos positivos, y al que el juez de competición y de disciplina social de LaLiga decidió respaldar con sus resoluciones, sentencia, que fue avalada el pasado miércoles por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El Deportivo no "ha incumplido un solo protocolo, una sola ley, un solo reglamento, ninguna circular, nada. Y hasta hoy, está siendo, junto con el Numancia, el único perjudicado. Por eso vamos a seguir peleando, hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, por lo que es de justicia, para que se sancione a los infractores y no se perjudique a inocentes", aseveró Fernando Vidal. Defendió la actuación de la Federación desde el inicio de este proceso, de cuyos representantes aseguró que actuaron "de manera correcta en todo momento", mientras que de LaLiga aseguró que jugó su papel partidista en un proceso en el que "el club infractor -el Fuenlabrada- sale indemne y los otros son los que pagan, el Deportivo y el Numancia".

Cuestionado sobre si el Deportivo salió perdedor del pulso iniciado directamente con Javier Tebas, Fernando Vidal aseguró que él y sus compañeros del consejo de administración no dependen del fútbol para vivir. "No vivimos del Deportivo, ni del fútbol. ¿Miedo a Tebas? Ninguno. No venimos a hacer carrera. La actitud de Javier Tebas ha sido lamentable, partidista y vergonzosa; las pruebas que salen cada día harán que todo esto no caiga en saco roto", explotó el mandatario blanquiazul. "Vamos a pelear por conseguir su inhabilitación, ya que no podemos permitir que personajes como éste estén al frente del fútbol", aseguró. "No retiraremos ninguno de los procedimientos que hemos iniciado", reiteró Vidal.

Una guerra con el presidente de LaLiga que se inició con motivo de la suspensión del partido del 20 de julio, cuando Tebas decidió aplazar únicamente el encuentro de Riazor. "Lo llamé al día siguiente -día 21 de julio- para tratar de encontrar una solución política, ya que no era justo lo que había sucedido y él se cerró en banda; esa misma semana estuve en una Comisión Delegada de LaLiga y ahí el ataque ya fue frontal por su parte; en ese momento decidí que había que plantarle cara", explicó Vidal sobre sus primeros contactos con Tebas tras el inicio del conflicto. "La verdad es que lo conozco desde que llegamos al club en 2014, de hecho nos acompañó en una pretemporada por Colombia, por eso lo llamé", pero ahí se rompió todo.

"El Fuenlabrada es el beneficiado cuando es el infractor; jugó con las cartas marcadas; tiene información privilegiada, que es lo que se produce entre Tebas con su hijo", espetó. "Lo que no entiendo es que los demás clubes no se planten", lamentó Vidal. "Sabemos que estamos solos, pero los demás clubes también lo estarán cuando les toque a ellos. Hay actitudes que están muy prostituidas en el fútbol español", destacó el máximo mandatario. "Nos han llamado varios clubes de Primera y les he dicho que los dueños (de LaLiga) somos los clubes, pero estamos permitiendo que un señor se encargue de repartirnos el dinero. Esto es mafioso", recalcó. "Estás callado y te da facilidades; así funciona esto. Es nefasto y partidista", agregó en referencia a Tebas.

El Deportivo militará en Segunda División B, pero le corresponde una cantidad por el seguro de descenso que aplica la Liga a todos los clubes que salen del fútbol profesional. Consultado si veía peligrar alguna maniobra que retrasen el cobro de esa cantidad Fernando Vidal fue categórico: "Me lo espero todo, pero que él también lo espere todo de nosotros". "Somos pequeños pero somos muy malos enemigos. Yo no sé hacer prisioneros", advirtió Vidal sobre esta cuestión.

El cuadro coruñés volverá a jugar en Segunda División B cuarenta años después de haber militado en dicha categoría. En aquel 1980-81 coincidió con el Celta y ambos equipos gallegos consiguieron las dos plazas que los devolvían a Segunda División. Con ilusión afrontará este nuevo camino, aunque recordando que "es la segunda vez que descendemos con récord de puntos" y también que el cuadro de Fernando Vázquez "hizo números de ascenso durante la segunda vuelta; hemos quedado a diez puntos del Elche y ellos ahora están en Primera División y nosotros en Segunda División B". A pesar de las noticias negativas de esta semana, Vidal sigue confiando en la unión y el respaldo de los aficionados para regresar "cuanto antes a Segunda y después a Primera División".

Campaña de socios

"No es la primera vez que desde los centros de decisión nos convierten en culpables cuando la única víctima somos nosotros", clara alusión a lo sucedido en el Manzanares en Noviembre de 2014, cuando se produjo la muerte de Jimmy a manos de seguidores del Frente Atlético. Por eso realizó una petición al seguidor blanquiazu: No desfallezcamos nunca. Es muy difícil asimilar lo que estamos viendo y a lo que nos aboca. La sensación de impotencia no puede ser mayor. Pero toda esa energía debemos canalizarla en dos líneas. Una, apoyar al club y al equipo para recuperar la categoría que nos corresponde. Otra, hacia los despachos y juzgados para, más pronto que tarde, volver a ser parte de un fútbol profesional más justo y limpio".

Una vez conocida la categoría en la que militará el primer equipo, Fernando Vidal anunció que en días próximas anunciará la campa de socios para una temporada que todavía no tiene fecha de inicio y ni tan siquiera se sabe si se disputará con público en las gradas. El Deportivo superó los 23.500 socios la pasada temporada, una cifra que este año incluso podría mejorar.