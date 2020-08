El Dépor explora la vía rápida de retorno

El Deportivo asume su nueva realidad sin tiempo para anclarse en la rabia y el dolor. Cabeza alta y mirada al frente para encarar un nuevo horizonte, el de Segunda B, que quiere dejar atrás en apenas un año. Ese es el único objetivo, subir al primer intento, como hicieron hace poco Mallorca y Elche. Los baleares encadenaron dos ascensos consecutivos para pasar de la categoría de bronce en el curso 2017-18 a jugar en Primera la pasada campaña. También hace tres años estaban en el tercer escalón los ilicitanos, ahora de nuevo en la élite tras ganarse en el play off una plaza entre los grandes. De momento, la meta del Dépor es volver al fútbol profesional al año siguiente de caer a Segunda B, una meta con trece precedentes en las últimas dos décadas.

Tras el cambio de milenio Compostela y Getafe fueron los primeros que completaron con éxito la vía rápida de retorno a la categoría de plata. Cayeron a Segunda B en 2001 y al año siguiente sellaron sendos ascensos. Un gol del exdeportivista Maikel Naujoks al Barça B certificó el regreso de los santiagueses a Segunda tras un añito en el pozo. "Empezamos muy mal aquel play off, pero luego encadenamos victorias y acabamos ascendiendo", recuerda el exdelantero y actual técnico del Sporting Meicende de Primera Autonómica. "El Dépor no lo va a tener fácil para subir. De los 102 equipos es el claro favorito pero tiene que ser consciente de que no va a ser sencillo -argumenta Maikel-. No va a tener la suerte de jugar cada domingo en un estadio en condiciones. Si a la Segunda hay que aclimatarse pronto, a la Segunda B hay que hacerlo aún más rápido y mejor".

Cerca también de A Coruña logró subir de inmediato a la categoría de plata el Racing de Ferrol, hasta en dos ocasiones en la pasada década, en la que celebró sendos ascensos en 2004 y 2007. Ese último año le acompañó a Segunda el Eibar, que también venía de descender. Salamanca (2006), Cádiz (2009), Murcia (2011), Ponferradina (2012), Racing de Santander (2014) y Albacete (2017) son otros precedentes recientes de clubes que bajaron de Segunda División y recuperaron esa categoría al primer intento, al año siguiente de descender.

Para cumplir ese objetivo Maikel recomienda grandes dosis de humildad y de realismo para adaptarse con éxito a la nueva situación. "Es importante que todos nos aclimatemos lo antes posible y que el cuerpo técnico, la plantilla, el club y la afición sepamos dónde estamos y que el objetivo único es el ascenso. Hay que ponerse las pilas porque no es fácil subir, por mucho que seas el Deportivo", recalca el exfutbolista, uno de los habituales en el equipo de la Asociación de Veteranos del club coruñés. "La injusticia contra al Dépor al no dejarle competir en igualdad de condiciones en la última jornada, y todo lo que pasó luego, ha unido mucho más a la afición. Cuando pueda ir público a Riazor, seguro que habrá un gran ambiente porque la gente no va a dejar al equipo de lado. Ya les gustaría a muchos clubes de España tener esta afición", concluye Maikel.