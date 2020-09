Entra Borges, sale Dani y Beauvue se va con la puerta abierta para volver

El Deportivo reconstruye de cara a la próxima temporada en Segunda B con un primer cimiento garantizado, Celso Borges, cuyo regreso a Riazor es seguro y se anunciará de forma oficial en las próximas horas. El club trata de que continúen varios de los jugadores del primer equipo que están trabajando a las órdenes de Fernando Vázquez, aunque de momento Álex Bergantiños es el único fijo en la plantilla 2020-21. Junto al capitán seguirán algunos más de los que iniciaron la pretemporada. Entre ellos podría estar Claudio Beauvue pese a que desde ayer ya no se ejercita con el Dépor. El delantero es agente libre tras el descenso, pero no descarta seguir en Segunda B. El que no jugará en Riazor en la categoría de bronce es Dani Giménez. El portero y el Deportivo separan sus caminos por diferencias en la duración de su contrato.

El meta gallego prepara las maletas para marcharse de A Coruña tras no haber llegado a un acuerdo con el Deportivo para su continuidad en Riazor. El problema no era económico, ya que estaba dispuesto a hacer el esfuerzo que hiciese falta para ajustar su ficha a la nueva situación tras el descenso a Segunda B, sino de duración del contrato. Dani, de 37 años, buscaba estabilidad y por eso quería garantizarse dos temporadas más en el equipo coruñés. El club, sin embargo, solo le aseguraba una, más otra condicionada en caso de ascenso o por número de partidos disputados, algo muy arriesgado en una campaña especialmente incierta en Segunda B por los posibles parones motivados por la pandemia.

El gallego, muy querido

El veterano guardameta llegó hace dos veranos a A Coruña y desde su fichaje se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición y en uno de los fijos en las alineaciones de los cinco técnicos diferentes que lo dirigieron en Riazor: Natxo González, José Luis Martí, Juan Antonio Anquela, Luis César y Fernando Vázquez. Jugó todos los encuentros completos en su primera temporada en el Dépor y en la segunda también, salvo el del paripé frente al Fuenlabrada, por lo que se ganó un año más de contrato en Segunda por número de partidos jugados, una renovación que solo era efectiva en caso de permanencia.

Pese a las lesiones que lo mermaron y le obligaron a tener que competir con un dolor intenso, sobre todo una pubalgia y una rotura en el recto anterior del muslo, Dani Giménez siempre estuvo disponible y nunca fue baja, sacrificándose por el equipo y demostrando una implicación total. Sin embargo, el club no accedió a brindarle un contrato de dos años y, una vez descartada su continuidad en el Dépor, el portero estudia ofertas de Segunda para seguir su carrera en la categoría de plata y encontrar la estabilidad que buscaba con un nuevo contrato, como mínimo, de dos años de duración. El gallego, que ultima la recuperación de su rotura en el muslo, ya no se reincorporó al trabajo de pretemporada en Abegondo.

Reconstrucción bajo palos

El Dépor tendrá que fichar para recomponer la portería, ya que ahora mismo Vázquez solo cuenta con los canteranos Pablo Brea y Alberto para defender el arco blanquiazul. Brea no pudo ejercitarse ayer en Abegondo. Según informó el club, el joven cancerbero se quedó en casa con fiebre a la espera de las pruebas médicas. Otro meta de las categorías inferiores, el juvenil Brais, le sustituyó en el entrenamiento del primer equipo.

Claudio viaja a Madrid

Tampoco estuvo ayer en Abegondo Claudio Beauvue, uno de los refuerzos invernales del Deportivo con cláusula en su contrato para la renovación automática en caso de salvación. Es ya un agente libre tras consumarse el descenso del equipo coruñés. Hasta la semana pasada trabajó a las órdenes de Vázquez, pero ayer ya no acudió a la ciudad deportiva. Seguirá ejercitándose en Madrid para estar cerca de sus dos hijos mientras estudia ofertas para decidir dónde continuar su carrera. El Dépor intentará repescarlo y Beauvue, según fuentes próximas al jugador, no cierra las puertas a la opción de regresar a A Coruña para competir en Segunda B.

El atacante guadalupeño llegó en enero procedente del Celta para convertirse en un jugador diferencial en la categoría de plata pero los problemas físicos le impidieron gozar de plena continuidad. Participó en once encuentros con Vázquez, cinco de ellos como titular, y sus únicos dos goles de blanquiazul los anotó en la victoria de la última jornada en Riazor frente al Fuenlabrada (2-1).

Claudio Beauvue no descarta regresar al Dépor fundamentalmente por una cuestión emocional, ya que se sintió muy a gusto y querido durante los meses que estuvo en A Coruña, así que no le importaría enrolarse en el nuevo proyecto para ayudar al equipo blanquiazul a regresar a Segunda.