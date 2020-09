Christian Santos ya tiene nuevo equipo: el VfL Osnabrück, de la segunda división alemana

Christian Santos vuelve a sus orígenes. Tras sus experiencias en el balompié holandés y español, regresa a Alemania, el país en el que se formó futbolísticamente. Firma por VfL Osnabrück, equipo de la segunda división alemana, hasta 2022.



Minutos antes, a primera hora de la mañana, el venezolano se despedió del Deportivo, el club al que defendió las dos últimas temporadas y con el que acababa contrato el pasado 30 de junio.



"Hoy me toca despedirme de una ciudad encantadora. Fueron dos años muy emocionantes y la verdad es que le he agarrado mucho cariño sobre todo a su gente. Me sentí como en casa", publicó en sus redes sociales.





El internacional con la selección vinotinto envió un mensaje al club y "su gran afición" con los mejores deseos."Les quiero agradecer muchísimo su apoyo incondicional y ojalá el club vuelva lo más pronto posible a, que es donde merece estar", escribió.llegó alen 2018 procedente deltras el descenso de los coruñeses ay finaliza su etapa como blanquiazul con el equipo enEn dos temporadas solo disputó trece partidos, todos menos uno en, y anotó nueve goles.En las últimas horas también se han conocido los nuevos destinos de los ya exdeportivistas Gaku Sibasaki y David Simón