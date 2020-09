El Leganés hace oficial un acuerdo con el Deportivo para el traspaso de Gaku

El Dépor aligera su plantilla de Segunda con la marcha de algunos de sus efectivos más importantes de la temporada recién concluida. El Leganés acaba de anunciar un acuerdo con el Dépor por el que Gaku Shibasaki se convierte en futbolista pepinero para las tres próximas temporadas. Al nipón no le desagradaba jugar en Riazor en Segunda B, pero una llamada de su seleccionador diciéndole que no entraría en sus planes si jugaba en la categoría de bronce del fútbol español acabó decantando la balanza en contra de los intereses del equipo coruñés. El Dépor cobrará por los derechos de Gaku en función de diversos objetivos.

No es la única salida certificada esta mañana, ya que el Hércules ha hecho pública esta mañana la contratación de David Sánchez, zurdo del Fabril que llegó a tener minutos la pasada temporada en el primer equipo en el duelo de Vallecas. El jugador, que tenía contrato esta campaña con el Dépor y muy del agrado de Carmelo del Pozo, vuelve a ser reclutado por el ex director deportivo, que ha fijado también entre sus objetivos a Pedro Sánchez, ahora en el Albacete y ex blanquiazul también.