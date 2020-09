Uche negocia con el Standard para continuar

Vázquez dio pistas sobre en qué punto se encuentran las negociaciones para sigan algunos jugadores capitales, como es el caso de Uche Agbo, que ayer no estuvo en la sesión porque trata con su club, el Standard, prolongar su estancia en A Coruña. "Tenemos un porcentaje importante de que acepte quedarse, algo que nos daría un potencial importante. Hablé con él y es posible que dé el ok, pero no depende solo de él. Tiene que hablar con su equipo, pero hay esperanza de que sí, que sea un valor importante", aseguró.