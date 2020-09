De A Guarda a Peke

Peke será primeriza en un par de semanas, pero hubo un día en el que lo fueron todas, sin excepción. 5 de febrero de 1983, 19 de septiembre de 2020. Más de 37 años entre una fecha y otra, entre el primer partido de la historia de la selección española femenina y la próxima cita del combinado de Vilda. El denominador común, el Dépor. Entonces el Karbo era la base del equipo y ahora es Peke la que rompe otro techo de cristal para un conjunto, el de Manu Sánchez, que luce internacionales cuatro años después de su renacimiento.

"Era la novedad, fue todo un acontecimiento. Había muchísima gente en el campo". Hace memoria Lis Franco, histórica del inolvidable equipo coruñés, que aquel día en el antiguo terreno de juego do Tecla en A Guarda fue una de las elegidas por el seleccionador Teodoro Nieto para formar el once con el que se estrenaba la selección. No estaba, ni mucho menos, sola. 2.000 espectadores en las gradas. La deportivista Encarna esperaba en el banquillo y, como manda el reglamento, diez futbolistas españolas más le acompañaban sobre el césped, tres de ellas también del Karbo: Geli, Rori e Inma, que fue la designada para portar el brazalete. "Fue muy especial, no puedo describir aquella sensación", confesaba la asturiana en una charla que durante el confinamiento mantuvo con Irene Paredes, a petición de la Federación. Ella fue la encargada de intercambiar el banderín con la representante de Portugal, selección que se llevó aquel partido 0-1.

Nadie desea nunca perder, pero ese día el resultado no fue lo central. Esos 90 minutos colmaban, por fin, una reivindicación, la de que echase a andar el combinado español femenino. Los hombres ya tenían 63 años de historia a sus espaldas y las chicas solo podían agarrarse a una serie de duelos extraoficiales. La RFEF finalmente decidió darle impulso a principios de los ochenta y le entregó las llaves del fútbol femenino a nivel organizativo a María Teresa Andreu. Estos movimientos acabaron desembocando casi en A Raia en el duelo ante Portugal, que no estuvo exento de las peculiaridades que rodeaban al balompié de la época. "La concentración fue en el hotel Samil, en Vigo, y a la llegada prácticamente tuvimos que presentarnos entre las jugadoras. No existía ni el conocimiento ni la organización del fútbol de hoy", relata Lis para marcar distancias, no solo temporales.

A aquel equipo le había costado estrenarse, pero una vez que se abrió la espita, el fútbol internacional femenino cogió carrerilla. "Se le dio un impulso fuerte. Quizás no pueda parecer mucho, pero en uno o dos años jugamos cinco o seis partidos", apunta Lis. En esos primeros pasos la victoria se resistió, pero acabó llegando en Suiza. El gran triunfo de aquella época, recordado por todas y todos.

Hubo que vencer entonces cierta falta de acoplamiento, aunque ayudaba que el Karbo ejerciese de base. El seleccionador reconocía en la prensa de la época la importancia y la calidad de las coruñesas. "Tienen un nivel muy bueno y es interesante, no puedo desaprovechar esa circunstancia. Pueden dar vivacidad y cohesión a la selección", concluía antes de aquel partido frente a Portugal. No dejó de ser un primer paso necesario, pero también un acontecimiento social lo vivido aquella tarde de febrero de 1983. "Fue un éxito rotundo, porque entonces el fútbol femenino llamaba mucho la atención", corrobora el árbitro Raúl García de Loza, encargado ese día de impartir justicia. "Se portaron muy bien conmigo", refuerza.

En perspectiva

Lis Franco remarca el mérito que tenía aquel Karbo por comandar la selección en sus inicios porque no dejaban de estar "en una esquina de la península", pero también quiere elevar lo que han conseguido Peke y el Dépor Abanca con esta llamada. "Nosotros entonces éramos como el Madrid o el Barça, un equipo importante, pero haberlo conseguido desde la modestia del Dépor y con la competencia que hay ahora, tiene muchísima importancia", concluye.