Canteranos con caminos divergentes

Uno sigue en A Coruña y otro se marcha a Madrid. El día que se hacía oficial el fichaje del coruñés y ex blanquiazul Óscar García Pinchi por el Fuenlabrada , el Dépor comunicaba casi con unos minutos de diferencia la renovación de Yago Gandoy para las próximas tres temporadas. Uno dejaba el Extremadura para marcharse a préstamo y el otro, una de las joyas de la cantera, firmaba un contrato a medio plazo, hasta 2023, con ficha del primer equipo y con los ojos de Fernando Vázquez fijados en él y en que este pueda ser "el año de sus explosión", como apuntó el propio técnico de Castrofeito en su última rueda de prensa. Peleará por un puesto con Borges, Álex Bergantiños y se anhela que también con Uche; queda también la incógnita de lo que ocurrirá con Álvaro Queijeiro. Se entrena con el grupo y la decisión de que se quede o no, sin ocupar ficha sub 23, es de Fernando Vázquez.

El club coruñés hizo público un acuerdo cerrado desde hace días y que era el único desenlace posible para el futuro de Yago Gandoy desde el momento en el que el pivote de O Castrillón se incorporó a los entrenamientos del primer equipo tras el Dépor-Fuenlabrada que cerró la temporada pasada. De facto, no tenía contrato, pero la voluntad era que lo tuviese con el conjunto coruñés y desde ayer es una realidad para un futbolista que se ha formado desde la base en Abegondo. Llegó en alevines al club y no se ha marchado, a pesar de que las últimas temporadas no han sido fáciles con el salto al primer equipo al alcance de la mano, pero sin producirse. Debutó la campaña pasada y ahora ya es uno más, ayudado en parte por la desgracia del descenso blanquiazul a Segunda B.

Gandoy transmitía ayer a través de sus redes sociales que estaba "muy feliz de seguir en casa y con ganas de demostrar en el verde toda la confianza depositada" en él. La continuidad del mediocentro fue recibida con alegría por el deportivismo que podrá ver esta temporada en el Dépor a, al menos, tres coruñeses en el primer equipo, ya que a Gandoy se sumarán Álex Bergantiños y Jorge Valín.

La buena acogida de la continuidad de Gandoy contrastó con el malestar que generó el fichaje de Óscar García Pinchi por el Fuenlabrada tras la polémica de los dos últimos meses con el club madrileño y el viaje a A Coruña que desembocó en un brote de 28 infectados de coronavirus y la suspensión del encuentro, que le impidió a los coruñeses competir en igualdad de condiciones en la última jornada.

Pinchi deja el Extremadura, que descendió al igual que el Deportivo a Segunda B, y mantiene su condición de jugador de la categoría de plata tras el acuerdo entre ambas clubes para que esta temporada juegue cedido en la entidad del Fernando Torres. El futbolista ofensivo vuelve de esta manera un año después a Madrid, donde perteneció una temporada al Atlético B. Al Cerro del Espino llegó procedente del Fabril después de no aceptar renovar con el club coruñés por no garantizarle una ficha profesional en el primer equipo. Los coruñeses le ofrecían hacer la pretemporada y ganarse un puesto partiendo desde el filial. No aceptó y desde entonces se ha labrado otro camino que le mantiene en el fútbol profesional.