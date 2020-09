Tres coruñeses en el primer equipo, pero esta vez de la casa

La renovación de Yago Gandoy certifica que el Dépor contará la próxima temporada con, al menos, tres coruñeses en su plantilla, algo que le retrotrae a su última temporada en Primera cuando Pedro Mosquera y Lucas Pérez fueron los que acompañaron a Álex Bergantiños. La gran novedad respecto a aquel trío es que, en este caso, los tres sí están formados en las categorías inferiores del club coruñés, no como en el caso del pivote del Huesca y el delantero del Alavés que se formaron en el Galicia Gaiteira y el Madrid y en el Victoria, Alavés, Atlético y Rayo, respectivamente. Jorge Valín y Yago Gandoy toman el relevo para acompañar al pivote de A Sagrada y la nómina podría no quedarse ahí, ya que ahora mismo Álvaro Queijeiro, otro coruñés, ex capitán del Fabril y futbolista con trayectoria en Segunda B, se entrena a las órdenes de Fernando Vázquez, que tiene en su mano quedárselo o no.

Gandoy y Jorge Valín son el undécimo y el duodécimo futbolista nacidos en la ciudad de A Coruña y canteranos que juegan en el Dépor en Liga desde 2000. Debutaron ambos la pasada temporada con tres partidos y 33 minutos para el pivote y dos encuentros y 152 para el lateral. El resto, que han tenido el honor de llevar la camiseta del equipo de su ciudad y en el que se formaron, han tenido. en la mayoría de los casos. una presencia escasa en Liga en este milenio. Además de Álex Bergantiños y Juan Carlos Real (30 partidos y 1.449 minutos), solo Iago Iglesias (20 y 929) disputó más de cinco partidos con el primer equipo. Óscar García Pinchi (1 minuto), Carlos Pita (11), David González Chapi (47), Rubén Rivera (56) solo han jugado un encuentro en el campeonato de la regularidad. Uxío (2 partidos y 11 minutos), David Añón (3 y 96) y Raúl García Carnero (5 y 343) le siguen muy de cerca.