José Alonso Lara, ya en A Coruña para sumarse al proyecto deportivista

José Alonso Lara, el quinto de los fichajes confirmados para la próxima temporada, llegó ayer a la ciudad para sumarse al proyecto y mañana está previsto que empiece a ejercitarse junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de Abegondo. El joven jugador de la cantera del Sevilla llega cedido por una temporada para reforzar el ataque del conjunto blanquiazul, que hasta la fecha ha cerrado las incorporaciones de Carlos Abad, Celso Borges, Borja Granero, Lucho García y Héctor Hernández, además de la continuidad por dos cursos más de Claudio Beauvue.

Algunos, sin embargo, todavía no se han incorporado. Celso Borges, cuya llegada se cerró a finales de la semana pasada, continúa resolviendo trámites administrativos y aún no se ha puesto a las órdenes de Fernando Vázquez. El último de los fichajes en cerrarse, Héctor Hernández, está previsto que se sume en los próximos días.

Lara, que ya ha debutado con el primer equipo del Sevilla, cuenta con amplia experiencia en la Segunda División B a pesar de que tan solo tiene 20 años. El extremo acumula medio centenar de encuentros con el filial sevillista y también ha sido un habitual de las categorías inferiores de la selección española en categorías sub 17, sub 18 y sub 19.