Calendario Deportivo de La Coruña | Todos los partidos del Dépor en la temporada 2020-21

Calendario Deportivo de La Coruña | Todos los partidos del Dépor en la temporada 2020-21

▶Jornada 1 (18/10/2020)

Racing Club Ferrol SAD - Pontevedra CF SAD

CD Guijuelo - RC Celta de Vigo "B"

Coruxo FC - Zamora CF

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Salamanca CF UDS

Unionistas de Salamanca CF - SD Compostela



▶Jornada 2 (25/10/2020)

Pontevedra CF SAD - Unionistas de Salamanca CF

RC Celta de Vigo "B" - Racing Club Ferrol SAD

Zamora CF - CD Guijuelo

Salamanca CF - UDS Coruxo FC

SD Compostela - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD



▶Jornada 3 (01/11/2020)

Pontevedra CF - SAD RC Celta de Vigo "B"

Racing Club Ferrol SAD - Zamora CF

CD Guijuelo - Salamanca CF UDS

Coruxo FC - SD Compostela

Unionistas de Salamanca CF - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD



▶Jornada 4 (08/11/2020)

RC Celta de Vigo "B" - Unionistas de Salamanca CF

Zamora CF - Pontevedra CF SAD

Salamanca CF UDS - Racing Club Ferrol SAD

SD Compostela - CD Guijuelo

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Coruxo FC



▶Jornada 5 (22/11/2020)

RC Celta de Vigo "B" - Zamora CF

Pontevedra CF SAD - Salamanca CF UDS

Racing Club Ferrol SAD - SD Compostela

CD Guijuelo - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

Unionistas de Salamanca CF - Coruxo FC



▶Jornada 6 (29/11/2020)

Zamora CF - Unionistas de Salamanca CF

Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo "B"

SD Compostela - Pontevedra CF SAD

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Racing Club Ferrol SAD

Coruxo FC - CD Guijuelo



▶Jornada 7 (06/12/2020)

Zamora CF - Salamanca CF UDS

RC Celta de Vigo "B" - SD Compostela

Pontevedra CF SAD - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

Racing Club Ferrol SAD - Coruxo FC

Unionistas de Salamanca CF - CD Guijuelo



▶Jornada 8 (13/12/2020)

Unionistas de Salamanca CF - Salamanca CF UDS

SD Compostela - Zamora CF

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- RC Celta de Vigo "B"

Coruxo FC - Pontevedra CF SAD

CD Guijuelo - Racing Club Ferrol SAD



▶Jornada 9 (10/01/2021)

Salamanca CF UDS - SD Compostela

Zamora CF - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

RC Celta de Vigo "B" - Coruxo FC

Pontevedra CF SAD - CD Guijuelo

Racing Club Ferrol SAD - Unionistas de Salamanca CF



▶Jornada 10 (16/01/2021)

Pontevedra CF SAD - Racing Club Ferrol SAD

RC Celta de Vigo "B" - CD Guijuelo

Zamora CF - Coruxo FC

Salamanca CF UDS - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

SD Compostela - Unionistas de Salamanca CF



▶Jornada 11 (24/01/2021)

Unionistas de Salamanca CF - Pontevedra CF SAD

Racing Club Ferrol SAD - RC Celta de Vigo "B"

CD Guijuelo - Zamora CF

Coruxo FC - Salamanca CF UDS

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- SD Compostela



▶Jornada 12 (31/01/2021)

RC Celta de Vigo "B" - Pontevedra CF SAD

Zamora CF - Racing Club Ferrol SAD

Salamanca CF UDS - CD Guijuelo

SD Compostela - Coruxo FC

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Unionistas de Salamanca CF



▶Jornada 13 (07/02/2021)

Unionistas de Salamanca CF - RC Celta de Vigo "B"

Pontevedra CF SAD - Zamora CF

Racing Club Ferrol SAD - Salamanca CF UDS

CD Guijuelo - SD Compostela

Coruxo FC - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD



▶Jornada 14 (14/02/2021)

Zamora CF - RC Celta de Vigo "B"

Salamanca CF UDS - Pontevedra CF SAD

SD Compostela - Racing Club Ferrol SAD

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- CD Guijuelo

Coruxo FC - Unionistas de Salamanca CF



▶Jornada 15 (21/02/2021)

Unionistas de Salamanca CF - Zamora CF

RC Celta de Vigo "B" - Salamanca CF UDS

Pontevedra CF SAD - SD Compostela

Racing Club Ferrol SAD - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

CD Guijuelo - Coruxo FC



▶Jornada 16 (07/03/2021)

Salamanca CF UDS - Zamora CF

SD Compostela- RC Celta de Vigo "B"

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Pontevedra CF SAD

Coruxo FC - Racing Club Ferrol SAD

CD Guijuelo- Unionistas de Salamanca CF



▶Jornada 17 (14/03/2021)

Salamanca CF UDS - Unionistas de Salamanca CF

Zamora CF - SD Compostela

RC Celta de Vigo "B" - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

Pontevedra CF SAD - Coruxo FC

Racing Club Ferrol SAD - CD Guijuelo



▶Jornada 18 (21/03/2021)

SD Compostela - Salamanca CF UDS

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Zamora CF

Coruxo FC - RC Celta de Vigo "B"

CD Guijuelo - Pontevedra CF SAD

Unionistas de Salamanca CF - Racing Club Ferrol SAD