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Calendario Deportivo de La Coruña | Todos los partidos del Dépor en la temporada 2020-21

Consulta aquí, jornada a jornada, las fechas y estadios de los encuentros que disputará el equipo coruñés y quiénes son los rivales a batir para los de Fernando Vázquez

15.09.2020 | 13:39
Calendario Deportivo de La Coruña | Todos los partidos del Dépor en la temporada 2020-21
Calendario Deportivo de La Coruña | Todos los partidos del Dépor en la temporada 2020-21

Jornada 1 (18/10/2020)
Racing Club Ferrol SAD - Pontevedra CF SAD
CD Guijuelo - RC Celta de Vigo "B"
Coruxo FC - Zamora CF
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Salamanca CF UDS
Unionistas de Salamanca CF - SD Compostela


Jornada 2 (25/10/2020)
Pontevedra CF SAD - Unionistas de Salamanca CF
RC Celta de Vigo "B" - Racing Club Ferrol SAD
Zamora CF - CD Guijuelo
Salamanca CF - UDS Coruxo FC
SD Compostela - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD


Jornada 3 (01/11/2020)
Pontevedra CF - SAD RC Celta de Vigo "B"
Racing Club Ferrol SAD - Zamora CF
CD Guijuelo - Salamanca CF UDS
Coruxo FC - SD Compostela
Unionistas de Salamanca CF - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD


Jornada 4 (08/11/2020)
RC Celta de Vigo "B" - Unionistas de Salamanca CF
Zamora CF - Pontevedra CF SAD
Salamanca CF UDS - Racing Club Ferrol SAD
SD Compostela - CD Guijuelo
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Coruxo FC


Jornada 5 (22/11/2020)
RC Celta de Vigo "B" - Zamora CF
Pontevedra CF SAD - Salamanca CF UDS
Racing Club Ferrol SAD - SD Compostela
CD Guijuelo - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
Unionistas de Salamanca CF - Coruxo FC


Jornada 6 (29/11/2020)
Zamora CF - Unionistas de Salamanca CF
Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo "B"
SD Compostela - Pontevedra CF SAD
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Racing Club Ferrol SAD
Coruxo FC - CD Guijuelo


Jornada 7 (06/12/2020)
Zamora CF - Salamanca CF UDS
RC Celta de Vigo "B" - SD Compostela
Pontevedra CF SAD - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
Racing Club Ferrol SAD - Coruxo FC
Unionistas de Salamanca CF - CD Guijuelo


Jornada 8 (13/12/2020)
Unionistas de Salamanca CF - Salamanca CF UDS
SD Compostela - Zamora CF
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- RC Celta de Vigo "B"
Coruxo FC - Pontevedra CF SAD
CD Guijuelo - Racing Club Ferrol SAD


Jornada 9 (10/01/2021)
Salamanca CF UDS - SD Compostela
Zamora CF - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
RC Celta de Vigo "B" - Coruxo FC
Pontevedra CF SAD - CD Guijuelo
Racing Club Ferrol SAD - Unionistas de Salamanca CF


Jornada 10 (16/01/2021)
Pontevedra CF SAD - Racing Club Ferrol SAD
RC Celta de Vigo "B" - CD Guijuelo
Zamora CF - Coruxo FC
Salamanca CF UDS - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
SD Compostela - Unionistas de Salamanca CF


Jornada 11 (24/01/2021)
Unionistas de Salamanca CF - Pontevedra CF SAD
Racing Club Ferrol SAD - RC Celta de Vigo "B"
CD Guijuelo - Zamora CF
Coruxo FC - Salamanca CF UDS
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- SD Compostela


Jornada 12 (31/01/2021)
RC Celta de Vigo "B" - Pontevedra CF SAD
Zamora CF - Racing Club Ferrol SAD
Salamanca CF UDS - CD Guijuelo
SD Compostela - Coruxo FC
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Unionistas de Salamanca CF


Jornada 13 (07/02/2021)
Unionistas de Salamanca CF - RC Celta de Vigo "B"
Pontevedra CF SAD - Zamora CF
Racing Club Ferrol SAD - Salamanca CF UDS
CD Guijuelo - SD Compostela
Coruxo FC - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD


Jornada 14 (14/02/2021)
Zamora CF - RC Celta de Vigo "B"
Salamanca CF UDS - Pontevedra CF SAD
SD Compostela - Racing Club Ferrol SAD
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- CD Guijuelo
Coruxo FC - Unionistas de Salamanca CF


Jornada 15 (21/02/2021)
Unionistas de Salamanca CF - Zamora CF
RC Celta de Vigo "B" - Salamanca CF UDS
Pontevedra CF SAD - SD Compostela
Racing Club Ferrol SAD - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
CD Guijuelo - Coruxo FC


Jornada 16 (07/03/2021)
Salamanca CF UDS - Zamora CF
SD Compostela- RC Celta de Vigo "B"
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Pontevedra CF SAD
Coruxo FC - Racing Club Ferrol SAD
CD Guijuelo- Unionistas de Salamanca CF


Jornada 17 (14/03/2021)
Salamanca CF UDS - Unionistas de Salamanca CF
Zamora CF - SD Compostela
RC Celta de Vigo "B" - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
Pontevedra CF SAD - Coruxo FC
Racing Club Ferrol SAD - CD Guijuelo


Jornada 18 (21/03/2021)
SD Compostela - Salamanca CF UDS
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD- Zamora CF
Coruxo FC - RC Celta de Vigo "B"
CD Guijuelo - Pontevedra CF SAD
Unionistas de Salamanca CF - Racing Club Ferrol SAD
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