LaLiga insiste en personarse en la causa contra Álex Bergantiños

LaLiga ha vuelto a solicitar personarse en la causa iniciada contra Álex Bergantiños a raíz de una denuncia presentada por la propia patronal después de que se filtrase un audio del capitán deportivista a sus compañeros antes de la disputa del partido aplazado contra el Fuenlabrada. Bergantiños calificaba el partido en ese mensaje de "paripé" y eso motivó que el centrocampista fuese interrogado en el cuartel de Lonzas en una actuación policial cuestionada incluso por la jueza que decidió archivar la denuncia de manera provisional.

LaLiga, sin embargo, insiste en que el procedimiento se mantenga abierto. La asociación de clubes que preside Javier Tebas ha recurrido la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 3 de rechazar la personación de la patronal futbolística. La jueza está pendiente del informe de la Fiscalía para determinar si accede o no a la pretensión de LaLiga de personarse en la causa.

El caso fue sobreseído provisionalmente por la magistrada al no haber percibido indicios de delito en las manifestaciones de Bergantiños y, además, señaló en su auto que resultaba "sorprendente la acusación realizada" al capitán deportivista "de intentar alterar los resultados de la competición, procediendo a su detención de manera intempestiva".

En este sentido, recordaba que se trasladaron a la ciudad gallega "efectivos policiales desde la capital" para detener al jugador en plena calle e interrogarle en el cuartel de Lonzas "sin practicar prueba alguna con jugadores del otro equipo, por ejemplo".

En su fallo, apuntaba también que el Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (CENPIDA) no había aportado "ningún elemento objetivo y serio de prueba o indicio de criminalidad más allá de una conversación en tono de confianza del jugador con sus compañeros por las circunstancias en que se había acordado celebrar" el partido. Igualmente, exponía la jueza que en caso de "amañar" el encuentro, "solo conseguiría tres puntos que no le salvarían del descenso", de lo que infería que "sería el Fuenlabrada el que podría salir favorecido de un supuesto amaño entre clubes, dado que era este equipo el único que, en principio, salvo lo que se decida administrativamente, se jugaba la posibilidad de jugar el play off".

La denuncia, enmarcada en el conflicto abierto entre el Deportivo y LaLiga a raíz del aplazamiento del partido contra el Fuenlabrada, motivó después una reclamación por parte del capitán deportivista. Álex Bergantiños presentó posteriormente una denuncia ante la Policía Nacional para que se investigara su detención, cuestionada incluso por sindicatos policiales por la manera de proceder.