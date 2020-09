Héctor Hernández: "Al Deportivo no se le puede decir que no"

Héctor Hernández: "Al Deportivo no se le puede decir que no"

Héctor Hernández aseguró esta mañana que no podía rechazar la propuesta del Deportivo para vestir la camiseta blanquiazul a pesar de que militará en Segunda División B. "Al Deportivo no se le puede decir que no sea en la categoría que sea. Es un grande de nuestro fútbol y nos sentimos en la obligación de devolverlo a donde se merece", indicó en su presentación como nuevo jugador del equipo.

El nuevo lateral izquierdo deportivista, que competirá con el puesto con Salva Ruiz, se mostró ambicioso sobre el objetivo de la temporada. "Sabemos de la exigencia de este nuevo formato de la Segunda B, pero somos el Deportivo y tenemos un reto muy importante en la cabeza y un objetivo muy claro que es el ascenso".