Lucho García y Borja Galán vuelven a entrenar con el resto de la plantilla

Lucho García y Borja Galán se reincorporaron ayer al trabajo junto al resto de sus compañeros en el regreso a los entrenamientos de la plantilla después de la jornada de descanso concedida el domingo por Fernando Vázquez. El portero colombiano volvió a ejercitarse sobre el césped tras superar las molestias musculares que la semana pasada le obligaron a entrenar en solitario.

Borja Galán también volvió a ponerse a las órdenes de Vázquez después de los problemas que le impidieron trabajar con normalidad durante los últimos días. Los dos parece que estarán a disposición del técnico para el primer amistoso que afrontará el equipo mañana contra el Estradense en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo.

En la sesión doble de ayer no participaron los jugadores que tienen permiso del club para no acudir y poder así terminar de resolver su futuro. Vicente Gómez, Fede Cartabia y Uche Agbo no estuvieron en Abegondo. Tampoco Celso Borges, al que se le espera para incorporarse a los entrenamientos esta semana.